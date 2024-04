Jill Biden define a Donald Trump como “un matón peligroso para la comunidad LGBTQ

La primera dama de la nación arremetió en contra de Donald Trump por considerarlo ser un personaje que atentaría en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ) y de la democracia en general.

Durante la reunión “Igualdad en Acción” de la Campaña de Derechos Humanos en Virginia, la esposa del presidente destacó el trabajo de la presente administración en favor de los representantes de la comunidad LGBTQ.

Entre las principales acciones citadas por la primera dama destacan la Ley de Respeto al Matrimonio, poner fin a la prohibición de las donaciones de sangre de hombres homosexuales y bisexuales, permitir que las personas transgénero sirvan abiertamente en el ejército y oponerse a la terapia de conversión.

En este sentido, la mujer de 72 años responsabilizó a los republicanos de pretender echar abajo el éxito alcanzado por los demócratas durante casi cuatro años de trabajo y por ello exhortó a los ciudadanos a contribuir con su voto a la reelección de su marido.

“Quieren quitarnos nuestras victorias, pero no se lo permitiremos. Su presidente no lo permitirá. No los dejará.

Tenemos que luchar como el infierno. Hoy, mañana y todos los días siguientes. Hasta que cierren las urnas el 5 de noviembre. Hasta que Joe y Kamala ganen otro mandato. Hasta que todas las personas en todos los lugares puedan vivir libremente rodeadas de amor”, señaló.

Donald Trump continúa sumando a su campaña a ciudadanos que antes apoyaban a Joe Biden. (Crédito: Jason Allen / AP)

Con firmeza en sus palabras, Jill Biden convocó a la comunidad LGBTQ a no permitir que un personaje como Donald Trump los despoje de los derechos y libertades que gozan en la actualidad.

“Donald Trump es un matón. Es peligroso para la comunidad LGBTQ, para nuestras familias, para nuestro país, y no podemos dejar que gane”, enfatizó.

Cabe señalar que esta semana, la Casa Blanca anunció la puesta en marcha a nivel nacional de “Out for Biden-Harris”, una nueva iniciativa mediante la cual se pretenden conseguir los votos de los miembros de la comunidad LGBTQ en estados donde todavía no existe una tendencia sobre a qué candidato respaldarán los ciudadanos.

Y es que los resultados de algunas encuestas apuntan que Joe Biden cuenta con un apoyo cada vez menor entre algunos grupos clave que lo respaldaron hace cuatro años para ganar las elecciones presidenciales, entre ellos la comunidad LGBTQ.

