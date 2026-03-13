Marcel Ruiz, otra baja de México para el Mundial por rotura del ligamento de la rodilla

La directiva del Toluca recibió este viernes un golpe de realidad al revelarse que el mediocampista Marcel Ruiz sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo alejará de las canchas por lo menos los próximos ocho meses y que automáticamente lo obliga a perderse el Mundial 2026.

Una noticia devastadora no solo para los Diablos Rojos, sino para el fútbol de México en general, en los momentos en que este mediocampista había demostrado su gran crecimiento futbolístico, que lo tenía en el umbral de integrar la lista definitiva para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Sobre todo porque este reciente jueves se llegó a asegurar en el entorno del Toluca que la lesión no era grave porque el jugador ya no tenía dolor, como tampoco inflamación y mucho menos debilidad en esa extremidad, pero al final los análisis médicos demostraron lo contrario, detectándose que el ligamento cruzado sufrió una rotura y que requerirá pasar por el quirófano y después una rehabilitación de ocho meses.

La directiva del Toluca fue la encargada de informar oficialmente el resultado de la revisión médica que se le realizó en la ciudad toluqueña y que reveló la gravedad del asunto, al grado de que se le ha informado a la Comisión de Selecciones la gravedad de la lesión y lo imponderable del asunto para seguir contando con el jugador.

“El Deportivo Toluca informa que nuestro jugador, Marcel Ruiz, presentó una rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha“, empezaron de esta forma el informe de prensa.

Para después agregar que:”Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él, deseándole pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, Marcel! Estamos contigo”, destacó el parte de prensa del cuadro escarlata.

Dicho imponderable le impedirá jugar el Mundial en una más de las bajas del Tricolor para la lista mundialista y en donde el portero del América Luis Malagón ha quedado descartado por la rotura del tendón de Aquiles, así como la revisión que deban realizarle a ciertos jugadores del cuadro mexiquense.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! MARCEL RUIZ FUERA DEL MUNDIAL@TolucaFC dio a conocer la gravedad de la lesión del mexicano. Otra mala noticia para Javier Aguirre. 🇲🇽#LosEspecialistas pic.twitter.com/gQF9UUiYLQ — FOX (@somos_FOX) March 13, 2026

La baja de Marcel Ruiz le abre el camino a Álvaro Fidalgo como a Brian Gutiérrez de las Chivas, pero hasta el momento no hay nada concretado y se verá en los próximos días con la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos de la Fecha FIFA contra Portugal y Bélgica para el 28 y 31 de marzo en la CDMX y en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.

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