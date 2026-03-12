Marcel Ruiz conocerá este viernes si la lesión en su rodilla derecha es grave

Tal parece que el alma les regresó al cuerpo a todos en la selección de México y en el Toluca, veinticuatro horas después del dolor que le impidió seguir en el juego contra el San Diego FC, ya que en los estudios preliminares se pudo constatar que no existe inflamación y tampoco juego en la rodilla.

Pero este viernes todas las dudas se disiparán con los estudios más a fondo que se le realicen, pues los reportes preliminares establecen que el sitio donde sintió la molestia ha mejorado demasiado y no presenta tampoco debilidad o ligereza que podría revelar que los ligamentos fueron afectados o, en caso dado, uno de los meniscos haya sido comprometido, pues se estaría hablando de algo que pondría en riesgo la participación del jugador en el próximo Mundial.

¡NO PINTA NADA BIEN LA COSA! 😩💔



Marcel Ruiz se fue al vestidor entre lágrimas tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha…



pic.twitter.com/MxzHtxtd5g — AS México (@ASMexico) March 12, 2026

Una fuente digna de todo crédito dentro del Deportivo Toluca FC aseguró a La Opinión que la rodilla derecha afectada no se inflamó y tampoco tiene juego y mucho menos, algún movimiento extraño que indique que hubo distensión de los ligamentos, esguince o afectación de los meniscos, pero la directiva no quiere sorpresas de última hora y por esa razón se le realizarán este viernes estudios más a fondo.

Dichos estudios se le realizarán en la ciudad de San Diego y después emprenderá el viaje a la ciudad de Toluca junto al resto del plantel escarlata para encarar el compromiso de este sábado 15 de marzo contra el Atlas en la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

#DiablosTwitteros

Los escenarios posibles de M. Ruiz:

Optimista: Distensión de ligamentos grado I y II. (Rehabilitación)

Pesimista: Ruptura (operación)

Mañana viernes la resonancia magnética para su diagnóstico. 👇 pic.twitter.com/6kzf9MDmkH — ignacio suarez (@fantasmasuarez) March 12, 2026

En espera de que este viernes se conozca el diagnóstico oficial respecto al problema del jugador de los Diablos Rojos del Toluca que durante el juego de ida contra el San Diego FC chocó contra un rival y de inmediato sintió la molestia en la rodilla derecha, por lo cual decidieron que no siguiera en el partido.

En ese momento en la cancha de Snapdragon Stadium, Marcel sintió un gran temor y molestia, por lo cual se llevó de inmediato las manos al rostro con una mueca de dolor y donde se empezó a pensar lo peor, sobre todo porque un día antes Luis Malagón quedó fuera del Mundial debido a la rotura del tendón de Aquiles, agravando el momento que vive la selección de México para la Copa del Mundo 2026.

Lo que se sabe de la lesión de Marcel Ruiz…



El reporte de @KatiaCastorena pic.twitter.com/dfXfw3dxxb — Futbol Picante (@futpicante) March 12, 2026

Así que este viernes será el día clave para el asunto clínico de Marcel Ruiz, pero de antemano existen muchas señales de que el jugador no sufrió un daño más grave en su rodilla izquierda, por lo cual podría estar en la lista de convocados que deben concentrarse el próximo lunes 23 de marzo para los duelos contra Portugal y Bélgica en el estadio Azteca (Banorte) y Soldier Field de Chicago.

