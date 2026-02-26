Alexis Vega seguiría en riesgo de perderse el Mundial 2026

Alexis Vega se mantendría en riesgo de perderse el próximo Mundial 2026 debido a que la limpieza articular artroscópica que le realizaron después de la final del torneo Apertura 2025 tuvo que iniciar una rehabilitación caracterizada por muchos inconvenientes que lo alejarían de la Copa del Mundo.

Dicha versión manejada en el periódico Récord surge en vísperas de un posible regreso a las canchas del fino mediocampista en el duelo de este fin de semana contra las Chivas, en donde el Toluca buscará que el “Rebaño Sagrado” sume su segunda derrota consecutiva del torneo Clausura 2026.

Vega se sometió a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha, con el fin de regresar con México antes del Mundial, pero su situación podría complicarse debido a que se encontraron muchos aspectos negativos por haber retrasado mucho tiempo este procedimiento quirúrgico y que ahora lo tiene al borde de quedarse fuera de la lista mundialista.

Alexis debió haberse realizado la limpieza de la rodilla desde su época en Chivas, pues la demora generó muchas complicaciones a lo largo y ancho de su rodilla que ahora han obligado a los doctores a extremar cuidados para impedir que una complicación termine por alejar al jugador del sueño mundialista.

Para no ir más lejos, Vega no puede sufrir alguna caída o un golpe en la parte afectada, pues se está buscando que la zona cicatrice lo más pronto posible y que el jugador acelere su rehabilitación para poder estar listo para los tres últimos juegos de preparación contra Ghana el 22 de mayo, Australia el 29 de mayo y Serbia el 4 de junio, por lo cual su situación en la selección de México es una lucha contra el reloj.

En el reporte periodístico se manejó que Vega ha tenido que tener supervisión constante para impedir un mal golpe, una caída involuntaria, sobre todo porque el servicio médico de Chivas desde esa época le había sugerido esa limpieza en la rodilla para impedir que se siguiera afectando, pero al final Vega aguantó hasta lo último y ahora su presencia en el Mundial sigue comprometida.

Inclusive en el reporte manejaron que quizá en Chivas, cuando también fue operado, no se siguieron al pie de la letra los protocolos de rehabilitación y ahora es cuando la falta de cuidado está cobrando la factura a un alto riesgo.

“Le hicieron una cirugía similar cuando estuvo acá en Guadalajara, le explicaron que la limpieza era para calmar las molestias, pero que más adelante tendría que operarse o tendría inconvenientes, uno de ellos el estar fuera por algunos periodos, tal y como ha sucedido”, fue el reporte que manejaron en este medio de comunicación.

Durante la transmisión también se explicó que, en caso de una baja repentina por parte de Vega, hay varios jugadores que podrían tomar su lugar, entre ellos Efraín Álvarez de Chivas y en caso de recuperarse a tiempo, César ‘Chino’ Huerta.

Existe optimismo de que Vega pudiera ver acción algunos minutos en la fecha 8 este fin de semana contra las Chivas, pero esto no eximiría de los riesgos al jugador de poder sufrir una recaída fatal que ahora lo aleje en definitiva de la justa mundialista

Tras casi dos meses de baja, Vega tendrá casi el doble de tiempo para llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre y de este modo ganarse un lugar en la lista de 26 seleccionados para la próxima Copa del Mundo 2026.

