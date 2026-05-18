Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 18 de mayo

Desde que las votaciones abrieron, Celinee Santos Frías reinó en la placa de nominados de “La Casa de los Famosos 6“. Es más, desde que Santiago Matías, “Alofoke”, pidió votos por la dominicana en sus plataformas, los números de Celinee, que nunca han sido malos, mejoraron considerablemente más, según nuestra fuente infiltrada en la producción del reality de Telemundo.

Vale decir que el apoyo de los fandoms de Josh Martínez, Luis Coronel, Kenny Rodríguez y Horacio Pancheri se ha hecho sentir porque cada uno de ellos ha sabido cobijar a las tres nominadas de agua que hay en esa placa. La salvación de Stefano Piccioni subió a Curvy al segundo lugar de placa y así mismo generó que Verónica del Castillo, por votos, se posicionara en el tercer lugar.

La historia se cuenta diferente en temas de votos alrededor de Jeni de La Vega y Caeli. Porque los fandoms de tierra tienen como indicación no votar por ellas. La mismísima Laura G indicó que como tierra solo tenían la misión de proteger en nominaciones a Fabio Agostini, Yoridan Martínez y al mismísimo Stefano, aun y cuando Oriana Marzoli se oponga a ello.

Las encuestas más respetables que tienen una lectura sobre las votaciones solo a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico arrojan los mismos resultados, con diferencias porcentuales considerables, pero en las mismas posiciones.

Vale repetir que esta noche la eliminación por votos debería estar entre Jeni y Caeli, nadie más. Al menos, según nos ha podido confirmar nuestra fuente, repito.

¿Han afectado las narrativas presentadas en el programa en contra de Celinee, Josh, Curvy y Verónica de la Vega? Sí, de manera contraria a la que podría haber sido esperada por los detractores de agua, porque el público de “Los Guerreros de la Luz” está cansado de la parcialización constante que mantienen dentro del programa.

Se presentan argumentos en contra de la homofobia por parte de panelistas y exhabitantes, pero todos se concentran solo en Verónica del Castillo. Mientras que esta misma semana, Yoridan realizó comentarios en contra de Josh Martínez y ni uno de los conductores, mucho menos panelistas, retomó esta conversación pese a exponer el video durante el programa en vivo.

El año pasado, incluso las temporadas tres y cuatro mostraron a una producción que intentó ser pareja a la hora de ayudar o perjudicar a un equipo. Sin embargo, este año todo ha sido única y exclusivamente en contra del agua. La prueba más fehaciente es el cine, que durante más de tres meses se ha concentrado solo en evidencias al cuarto agua.

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