Javier Poza acusa de “rudeza innecesaria” el uso de temas externos al reality… pero “El Portal” juega con esa premisa

“La Casa de los Famosos 6” ha caído en temas tan contradictorios, y no se sabe si estos provienen de las reflexiones de sus conductores o si son indicaciones de la producción. Hoy hablaremos de los argumentos presentados en la gala del domingo 17 de mayo, en donde Javier Poza acusó que el uso de temas externos y sus formas son “rudeza innecesaria”.

Curvy Zelma y Josh Martínez fueron duramente expuestos durante dicho programa por mencionar el nombre de Adrián di Monte, para pedirle votos en favor de “Los Guerreros de la Luz”. La intención fue clara: desestabilizar a Sandra Itzel con la sola mención de su expareja.

Ahora bien, Di Monte es una personalidad que ha trabajado con Telemundo. Él se convirtió en el campeón de la primera temporada de “La Isla Desafío Extremo Turquía”, competencia conducida por Javier Poza. Es decir, el público hispano sabe de quién se está hablando, aunque no todos posean el contexto de su vida privada, cuando este fue pareja de Itzel.

En el juego de meter información de afuera, en el caso concerniente a Itzel, Josh y Curvy, lo inició la nueva habitante durante su primer posicionamiento. Fue ella la que mencionó lo que Curvy hizo y no hizo en relación a Alfredo Adame, cuando este formaba parte del reality “La Granja VIP” de TV Azteca. ¿Qué relación tiene ese tema con “La Casa de los Famosos 6”? Ninguna.

Curvy creía contar con el apoyo de Adame, mientras que este, durante una parte del reality de Telemundo, formaba parte de otro proyecto digital. La mexicana ni siquiera está enterada de esto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la realidad de la casa.

Javier Poza…

Ante lo descrito, Javier Poza describió la situación como “rudeza innecesaria”. Mientras que Jimena Gállego afirma que a estas alturas de la competencia, los golpes bajos ya están permitidos. Es decir, estamos a tan solo semanas de la gran final.

Lamentablemente, las palabras de Poza son una total incongruencia de su parte. Tanto él como Jimena Gállego han presentado y al menos disfrutado de manera aparente de “El Portal”, una dinámica que la producción creó para esta temporada, en la que meten temas externos al reality para confrontar a los habitantes con sus mayores detractores.

Al día de hoy, cuatro se han realizado: Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini y Yoridan Martínez han pasado por esta dinámica. Las dos primeras han sido las peores y han servido para que los habitantes de tierra señalen una y otra vez a Celinee Santos.

Entonces, ¿la información de afuera es válida cuando se usa en contra de Celinee y de Josh, pero no cuando se utiliza en contra de algún habitante del cuarto tierra y aliados? ¿Esto quiere decir que la producción no volverá a utilizar esta dinámica, porque, como bien dice su conducto, es “rudeza innecesaria”?

No hay día en el que el público televidente no acuse a los conductores del programa y a sus panelistas de ser parciales. No hay dinámica de cine en la que la producción no haya buscado atacar de manera directa e indirecta a los habitantes del cuarto agua.

¿Cuál es la intención detrás de este supuesto “estilo de juego” de parte de la producción? ¿Será que solo buscan enfurecer al público para que estos se afiancen más en proteger a los habitantes del cuarto agua? Al final, ¿no existe publicidad negativa, solo fans confundidos? ¿Vale la pena un juego así? ¿Vale tanto la pena frustrar al público? ¡El rating parece indicar todo lo contrario!

¿Será que por ahora el control de daños no importa porque después de la final de “La Casa de los Famosos 6”, Telemundo es la casa del Mundial de Fútbol?

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