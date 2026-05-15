Cristina Porta vs. Yina Calderón en el panel de “La Casa de los Famosos 6”; ¿quién tiene la razón?

Anoche en la gala de posicionamiento y sinceramiento de “La Casa de los Famosos 6“, dentro del panel de críticos se vivió un momento sumamente incómodo entre Cristina Porta y Yina Calderón. La colombiana conversó hoy con las conductoras de “La Mesa Caliente” y justificó la situación como una indicación del productor en donde se les pidió debatir.

Todo empezó cuando Porta quiso apoyar el posicionamiento de Sandra Itzel en contra de Celinee Santos Frías. El público sabe que el trabajo de la española dentro de este show, a la hora de hablar sobre todo lo que sucede alrededor de la dominicana y Curvy Zelma, siempre se plantea como una crítica negativa en contra de quienes terminaron siendo sus enemigas en “Top Chef VIP 4”.

Lamentablemente, el hecho de que Yina le llevase la contraria se convirtió en un tema tan sensible para Porta, que terminó dejando un comunicado extenso en sus redes sociales, en donde alega siempre ser traicionado y que por esta razón lamenta su propia actitud al siempre querer confiar en las personas equivocadas.

Básicamente, parece estar alegando que si eres su amiga, no puedes llevarle la contraria porque esto se resume en deslealtad. Las palabras de Cristina Porta, sobre todo en los tres últimos párrafos de su escrito, rayan en la victimización e incluso en la manipulación.

Dentro de un panel de críticos, amigos y no amigos tienen derecho a defender sus puntos de vista y a tener opiniones variadas. Y si alguien recibe una indicación por parte del director del show, seguirla no debería ser considerado tema de deslealtad.

Leer la postura de Cristina sobre esta situación nos recuerda a muchos de los argumentos que Caeli plantea en relación al juego de “Los Guerreros de la luz”, y es que, según la mexicana, ellos la expusieron simplemente por criticar sus acciones en una cena de nominados. Cuando ella lleva muchísimas semanas exponiendo a sus excompañeros en galas durante conversaciones específicas con Javier Poza.

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