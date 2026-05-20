La placa de nominados en “La Casa de los Famosos 6” se abre con Yoridan y Caeli en ella

Anoche, después de que Josh Martínez se coronara como el nuevo líder de la semana, luego de haberse enfrentado a Fabio Agostini y Josh Piccioni, el cubanoamericano ejerció su derecho de nominación metiendo a Yoridán Martínez a la placa.

Hoy, “La Casa de los Famosos 6” vivirá un nuevo proceso de nominación y esta ya cuenta con los nombres de Yoridan y Caeli.

La influencer mexicana suma tres puntos en la placa, debido a “La Cabina de las Tentaciones”, en donde Yoridan tuvo que darle tres puntos a uno de sus compañeros de equipo y este decidió que ni Stefano, ni Fabio, ni Sandra merecían esos puntos y por ende se los dio a Caeli.

Ojo, pese a que Caeli está jugando con tierra, tanto Stefano como Fabio y Yoridan están claros en que la ex “Guerrera de la Luz” no es una prioridad para ellos y que por encima de esta se encuentra Sandra Itzel. Por ser nueva en la competencia, ella nunca jugó en contra de ellos, como sí lo hizo en su momento Caeli, a quien Yoridan aún responsabiliza por la eliminación de Laura G.

En el pasado, el hecho de que alguien de su propio equipo otorgue puntos hacia dentro del equipo y que por ende la perjudicara a ella, sí generó un quiebre emocional en Caeli. Por esta razón, los televidentes están ahora pendientes de saber cómo manejará la suma de tres puntos a manos de Yoridan.

Por otra parte, el equipo de tierra original está buscando armar una placa con nominaciones en cero para forzar un empate y así subir todos a la placa de nominación de esta semana.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

Josh venció a Fabio y a Stefano para ser el nuevo líder de la semana en “La Casa de los Famosos 6”

¿Qué fue lo que generó la eliminación de Jeni de La Vega en “La Casa de los Famosos 6”?

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 18 de mayo