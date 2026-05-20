Josh venció a Fabio y a Stefano para ser el nuevo líder de la semana en “La Casa de los Famosos 6”.

Anoche se vivió una nueva prueba del líder en “La Casa de los Famosos 6“. La competencia nos permitió ver dos errores en su haber. Tanto Stefano como Josh aparentemente hicieron trampa. Pero “La Jefa”, por alguna razón, decidió no ver la primera infracción, que fue la del brasileño, y por lo tanto, tal vez en compensación, decidió ignorar la de Josh.

Dicho esto, dentro de la gala se planteó que el ganador de esta final entre Josh y Fabio nos dejaría conocer quién es el mejor de los dos. Ganó Josh y nadie retomó la premisa planteada por Javier Poza en la gala, ¿por qué será?

Nominación fría y calculada

Sea como sea, Josh terminó venciendo a Fabio en su primer enfrentamiento y así lo hizo también con Stefano, lo que le otorgó no solo una semana más dentro de la competencia, sino la posibilidad de nominar a un habitante directamente.

En esta ocasión, la decisión de Josh fue fría y calculada. Nominó a Yoridan Martínez. ¿Cuáles fueron sus razones? Saber que este le había dado tres puntos a alguien de su equipo, información que espera obtener hoy de boca de Javier Poza, como ha sido la costumbre de este desde hace semanas. Y una vez enterados, poder repartir mejor los puntos que estén disponibles para hoy.

La prueba de nominación será contra reloj. Y por algunas conversaciones del equipo tierra, muchos sospechan que ellos ya saben de qué va esta nueva dinámica de la producción. Por lo tanto, ya pocos confían en que la nominación de hoy termine siendo justa para todos los involucrados.

El equipo de Fabio quiere buscar el empate a cero, para así meter a todos los “Guerreros de la luz” a la placa de nominación. De ser así, básicamente se estaría asegurando la eliminación de alguien de agua; por lo tanto, dentro del juego de las probabilidades, se cree que hay una gran posibilidad de que esto suceda porque rara vez “les ha fallado” esta intención.

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