Precio del tomate en Estados Unidos aumentó un 32% en mayo

Ante los elevados precios de los alimentos en Estados Unidos, el tomate en particular se ha convertido en una referencia de la alta inflación, un efecto que los economistas han denominado “tomatoflación”, ya que, en los últimos meses, ha sido uno de los víveres que más aumentó de costo debido a varios factores, entre ellos los cambios climáticos, brotes de enfermedades que afectaron a la industria, además de las altas tarifas arancelarias.

De acuerdo con datos del Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tan solo en el mes de abril el precio promedio de los tomates fue de $2,689 la libra, representando un aumento del 40% en los últimos 12 meses, mientras que en el mes de mayo su costo se registró en $2,489, un 32% más que hace un año, siendo el tercer precio más alto registrado desde 1980.

En Estados Unidos, Florida es el estado de mayor producción de tomates frescos del país; sin embargo, en los primeros meses de este año, debido a los fuertes invernales, se generó una pérdida de casi el 80% de la producción de las granjas comerciales, costándole a la industria de esta entidad unos $164 millones de dólares en pérdidas.

Al respecto, Robert Guenther, gerente de la Florida Tomato Exchange, comentó a USA Today que “lo que vimos fue un caso típico de crisis de suministro en un producto perecedero: dos interrupciones simultáneas, provocadas por el clima, afectaron a las dos únicas regiones que abastecen el mercado estadounidense en invierno y principios de primavera”, explicó.

No obstante, pese a la cuantiosa pérdida, Guenther señaló que para finales del mes de abril la producción de tomates en Florida dio señales de volver a los niveles de normalidad, siendo mayo un mes de fuerte recuperación para la industria.

“La producción aumentó alrededor de un 36% en comparación con el año pasado y aproximadamente un 11% con respecto al promedio de los últimos siete años. En conjunto, la industria del tomate de Florida finalizó la temporada 2025-26 con un aumento de producción de alrededor del 13% en comparación con la temporada anterior”, agregó.

Por otro lado, los precios también fueron afectados por un brote de enfermedad en las producciones de México, el cual es uno de los mayores exportadores. En Estados Unidos se consume un 70% de los tomates frescos que produce el país vecino.

Ahora bien, a medida que las producciones nacionales se normalizan, surge la pregunta sobre cuándo disminuirán los precios. Aunque aún para los consumidores los precios sigan elevados, con la mejora de la producción en mayo los costos minoristas han comenzado a reducir y, según Guenther, los consumidores estadounidenses verán los precios más bajos durante el verano, pero no descarta que las pérdidas en Florida puedan tener efectos duraderos.

“La situación de los precios a largo plazo para el resto del verano depende de los estados que abastecen el mercado estadounidense de junio a octubre: California, Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Nueva Jersey, Michigan y Ohio, y de las condiciones en México y Canadá. “Siempre y cuando esas regiones tengan una temporada de cultivo normal, los consumidores deberían ver que los precios vuelven a niveles históricos casi normales a finales del verano”, aseguró.

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