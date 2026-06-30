Trabajadores agrícolas demandan frenar la ley SAWA, acusan que reducirá salarios

Organizaciones que representan a trabajadores del campo en Estados Unidos intensificaron su oposición a la Ley de Seguridad Laboral del Sector Agrícola (SAWA), al advertir que la iniciativa impulsada en la Cámara de Representantes consolidaría una reducción salarial para los jornaleros agrícolas, ampliaría el programa de visas temporales H-2A y facilitaría el reemplazo de trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera con menos protecciones laborales.

La United Farm Workers (UFW) y la UFW Foundation rechazaron formalmente la propuesta legislativa presentada por el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano GT Thompson, al considerar que la iniciativa favorece los intereses de grandes empresas agrícolas en detrimento de los trabajadores del campo y de las comunidades rurales.

Uno de los principales cuestionamientos de ambas organizaciones es que el proyecto incorporaría de forma permanente la metodología salarial impulsada por la administración del presidente Donald Trump para el programa H-2A, una política que actualmente enfrenta impugnaciones en tribunales federales.

Farm workers oppose the “Securing Agriculture’s Workforce Act” (SAWA) ? this twisted legislation will undercut U.S. farm workers, impoverish rural communities, and expand the exploitative H2A guest worker program. 1/ pic.twitter.com/e5ovQi7y0d — United Farm Workers (@UFWupdates) June 30, 2026

La UFW recordó que una regulación similar emitida durante el primer mandato de Trump fue anulada por una corte federal en 2020 al considerar que incumplía la legislación administrativa estadounidense. Ahora, sostiene, el Congreso pretende convertir esos criterios en ley.

Según el sindicato, la propuesta permitiría reducir el salario de los trabajadores agrícolas entre 3 y 7 dólares por hora, dependiendo del estado, además de autorizar que los empleadores descuenten o cobren el costo del alojamiento a los jornaleros y establecer un sistema que, afirman, llevaría a que la mayoría de los trabajadores reciba salarios ubicados en el percentil 17 del mercado laboral.

Otro de los puntos más controvertidos es la ampliación del programa de visas temporales H-2A, utilizado por empleadores agrícolas para contratar trabajadores extranjeros cuando demuestran que no existe suficiente mano de obra disponible en Estados Unidos.

La legislación, según acusan, permitiría extender el programa a empleos durante todo el año, cuando actualmente está orientado principalmente a labores agrícolas de carácter temporal o estacional. Asimismo, ampliaría la definición legal de “agricultura”, lo que, según la UFW, abriría la puerta para que otros sectores económicos utilicen trabajadores con visas H-2A.

Las organizaciones sostienen que ello incrementaría el desplazamiento de trabajadores estadounidenses y ampliaría un sistema que diversas organizaciones defensoras de derechos laborales consideran vulnerable a abusos, debido a que los trabajadores dependen de un solo empleador para conservar su estatus migratorio.

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