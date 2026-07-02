Departamento de Justicia presenta cargos contra ocho supuestos integrantes del Tren de Aragua

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la presentación de cargos contra ocho presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA) por su supuesta participación en varios delitos violentos cometidos en dos jurisdicciones distintas del país.

Cinco de los acusados enfrentan cargos en el Distrito Norte de Texas, mientras que otros tres fueron procesados en el área de Chicago, según informaron las autoridades federales durante una conferencia de prensa en Washington.

Acusan a cinco presuntos miembros por un secuestro y asesinato en Texas

De acuerdo con el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, el caso ocurrió en el área de Dallas, donde un hombre y sus dos hijos fueron presuntamente secuestrados por miembros del Tren de Aragua.

Según la acusación, las víctimas fueron inmovilizadas con bridas plásticas durante la madrugada y los presuntos secuestradores exigieron dinero a cambio de su liberación.

Raybould aseguró que, al comprobar que el hombre no podía pagar, los sospechosos lo llevaron hasta un puente en Dallas y le ordenaron lanzarse al vacío.

“Cuando se negó e intentó huir, un miembro del Tren de Aragua presuntamente le disparó y lo ejecutó frente a sus dos hijos”, afirmó el fiscal.

Tres acusados enfrentan cargos por otro homicidio en Chicago

En un caso separado, las autoridades federales señalaron que tres hombres capturaron a una víctima en el área de Chicago y presuntamente le dispararon varias veces en la cabeza.

Además, los investigadores sostienen que los acusados se comunicaron con la madre de la víctima para burlarse de ella mientras ocurrían los hechos.

El Departamento de Justicia no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado procesal de los acusados.

La administración Trump vincula el caso con su política migratoria

Durante el anuncio, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los ocho acusados ingresaron de manera irregular al país durante la administración del expresidente Joe Biden.

“Estos asesinatos violentos nunca debieron ocurrir porque estos hombres nunca debieron haber sido admitidos en nuestro país”, declaró Blanche.

El funcionario agregó que los ocho venezolanos “entraron ilegalmente durante la administración Biden” y posteriormente “presuntamente cometieron los atroces crímenes descritos en la acusación”.

Continúa la ofensiva contra el Tren de Aragua

El anuncio forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para combatir al Tren de Aragua, organización que Washington considera una de las principales amenazas del crimen organizado transnacional.

El año pasado, el gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), una legislación del siglo XVIII, para deportar a dos grupos de presuntos integrantes de la banda hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

La administración argumentó entonces que el Tren de Aragua actuaba como un “Estado criminal híbrido” que representaba una amenaza para Estados Unidos.

Sin embargo, familiares y abogados de varios de los venezolanos deportados negaron que tuvieran vínculos con la organización criminal. Asimismo, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció en una declaración jurada que muchos de ellos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

Posteriormente, esos ciudadanos venezolanos fueron liberados y enviados de regreso a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.

Mientras tanto, el proceso judicial sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros continúa. La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia aceptó revisar los argumentos relacionados con la decisión de un juez federal que intentó declarar en desacato a la administración Trump por presuntamente incumplir una orden temporal que bloqueaba esas deportaciones.

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