Corte de Apelaciones permite, por ahora, despliegue de la Guardia Nacional en D.C.

Un tribunal de Apelaciones respaldó al presidente Donald Trump en su esfuerzo por mantener a las tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., pausando una orden de un tribunal inferior que habría puesto fin al despliegue en los próximos días.

El noviembre pasado, la jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, dictaminó bloquear temporalmente la autorización del gobierno de Trump para utilizar la Guardia Nacional en la capital sin el permiso del alcalde.

Pese a ello, ahora el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia levantó una orden judicial que decía que las tropas debían abandonar la capital de la nación antes del 11 de diciembre.

La orden del Circuito de D.C., si bien no es una sentencia definitiva, permite a Trump continuar con un despliegue que comenzó este verano y que ha intensificado en respuesta al tiroteo del 26 de noviembre de dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

La orden se produjo en una demanda presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, demócrata y principal funcionario jurídico de la capital.

Más de 2,000 soldados de la Guardia Nacional han estado en Washington desde el despliegue inicial de Trump en agosto, como parte de la polémica campaña del presidente contra la inmigración y el crimen dirigida a ciudades lideradas por los demócratas.

Incluso, en lugar de iniciar la retirada, Trump ordenó el envío de 500 soldados adicionales a Washington tras el tiroteo que afectó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, un hecho que las autoridades calificaron como un ataque “dirigido”.

El autor se trató de un ciudadano afgano de 29 años, quien enfrenta cargos por el tiroteo, lo que llevó a Trump a intensificar su retórica antiinmigrante y a declarar la suspensión de la migración desde lo que denominó “países del tercer mundo”.

