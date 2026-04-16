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Conoce el karma que arrastras de vidas pasadas con tu fecha de nacimiento

El día de tu nacimiento es más importante de lo que te imaginas; en la numerología indica cuál es el karma que te persigue de tus vidas pasadas

Tu fecha de nacimiento revela cuál es tu karma.

Tu fecha de nacimiento revela cuál es tu karma. Crédito: Shutterstock

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Por  Miguel Angel Castillo

En la numerología, herramienta espiritual que ayuda a comprender el propósito del alma, la fecha de nacimiento no solo define rasgos de personalidad, también revela el karma de vidas pasadas que cada persona arrastra.

Este concepto hace referencia a las lecciones, patrones y energías que el alma no logró integrar en existencias anteriores y que busca resolver en la vida actual.

Lejos de ser algo negativo, el karma es una oportunidad de evolución espiritual.

Comprenderlo permite desarrollar mayor conciencia, tomar decisiones más alineadas y romper ciclos repetitivos que afectan el bienestar emocional, mental y energético.

¿Qué es el karma de vidas pasadas según la numerología?

De acuerdo con expertos en numerología, cada número posee una vibración energética única.

Esta energía influye en las fortalezas, debilidades y aprendizajes que el alma trae consigo.

El día en que naciste se reduce a un número del 1 al 9, y cada uno de ellos contiene una lección kármica específica.

Estas lecciones suelen manifestarse en forma de desafíos recurrentes, patrones emocionales o situaciones que parecen repetirse sin explicación aparente.

Conocer tu número te permitirá identificar qué aspectos necesitas trabajar para evolucionar espiritualmente y alcanzar un mayor equilibrio interior, reporta Parade.com en un artículo.

El karma que arrastras según tu fecha de nacimiento

Número 1: independencia y ego

Si naciste el 1, 10, 19 o 28, tu alma está aprendiendo a equilibrar la independencia con la empatía.

En vidas pasadas, es posible que hayas actuado desde el ego o priorizado tus intereses por encima de los demás.

En esta vida, el aprendizaje radica en liderar sin aislarte y confiar en ti mismo sin perder la conexión con otros.

Número 2: intuición y sensibilidad

Quienes nacieron el 2, 11, 20 o 29 poseen una energía altamente emocional e intuitiva. Su karma está relacionado con aceptar su sensibilidad sin miedo.

En vidas anteriores, pudieron experimentar rechazo o incomprensión por sus dones espirituales. Ahora deben aprender a confiar en su intuición y fortalecer su mundo interior.

Número 3: expresión y comunicación

Si tu fecha corresponde al 3, 12, 21 o 30, tu karma gira en torno al uso de la palabra y el conocimiento. En otras vidas, compartir información en momentos inadecuados pudo traer consecuencias. En esta vida, el reto es expresar ideas con sabiduría y seguridad, reconociendo el poder de tu voz.

Número 4: estabilidad y cambio

Los nacidos el 4, 13, 22 o 31 deben encontrar equilibrio entre estructura y flexibilidad. Su karma puede estar vinculado a vidas marcadas por la inestabilidad o, por el contrario, por una rigidez excesiva.

El aprendizaje consiste en construir bases sólidas sin perder la capacidad de adaptarse.

Número 5: libertad y equilibrio emocional

Si naciste el 5, 14 o 23, tu alma busca estabilidad en medio del cambio. En vidas pasadas, pudiste huir de compromisos o sabotear situaciones estables por miedo al estancamiento.

En esta vida, el reto es encontrar paz en la constancia sin renunciar a tu espíritu libre.

Número 6: relaciones y límites

Quienes nacieron el 6, 15 o 24 tienen un karma profundamente ligado a las relaciones. Suelen ser personas entregadas, pero su aprendizaje está en establecer límites saludables.

En otras vidas, pudieron haberse perdido en vínculos intensos. Ahora deben encontrar equilibrio entre dar y recibir.

Número 7: espiritualidad y presencia

Si tu número es 7, correspondiente a los días 7, 16 o 25, tu karma está relacionado con la búsqueda espiritual.

En vidas pasadas, pudiste enfocarte demasiado en lo trascendental, descuidando la experiencia terrenal. En esta vida, el reto es vivir el presente y encontrar significado en lo cotidiano.

Número 8: dinero y poder

Los nacidos el 8, 17 o 26 tienen lecciones kármicas vinculadas a la abundancia. Es posible que hayan experimentado extremos económicos en otras vidas.

En esta encarnación, deben aprender a manejar el dinero con equilibrio, practicando la generosidad y la responsabilidad financiera.

Número 9: altruismo y autocuidado

Si naciste el 9, 18 o 27, tu alma es naturalmente compasiva. Sin embargo, tu karma te invita a priorizarte.

En vidas pasadas, pudiste dar demasiado sin recibir lo suficiente. En esta vida, aprender a cuidar de ti mismo será clave para ayudar a otros de manera sana.

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