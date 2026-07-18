La numerología es capaz de revelar el número de vidas pasadas que has tenido

La numerología sostiene que los números contienen información capaz de revelar aspectos profundos de nuestra existencia.

Además de ofrecer pistas sobre la personalidad, el destino o la misión de vida, esta práctica espiritual también propone un método para descubrir cuántas vidas pasadas ha experimentado un alma a través de la reencarnación.

De acuerdo con esta creencia, la fecha de nacimiento guarda un código energético único que puede utilizarse para calcular el número de encarnaciones vividas antes de la actual.

Aunque no existe evidencia científica que respalde esta teoría, millones de personas encuentran en la numerología una herramienta de autoconocimiento y crecimiento espiritual.

Si alguna vez te has preguntado si has vivido otras vidas o por qué sientes una conexión especial con ciertos lugares, personas o épocas, la numerología ofrece un interesante método para intentar responder estas inquietudes.

¿Qué dice la numerología sobre las vidas pasadas?

La numerología es una disciplina esotérica que estudia la influencia simbólica y energética de los números en la vida de las personas.

Según sus principios, cada cifra posee una vibración específica que puede aportar información sobre distintos aspectos del ser humano.

Uno de los conceptos más populares dentro de esta práctica es el de las vidas pasadas.

La teoría sostiene que el alma atraviesa diferentes experiencias mediante sucesivas reencarnaciones con el objetivo de aprender lecciones, evolucionar espiritualmente y alcanzar un mayor nivel de conciencia.

Desde esta perspectiva, la fecha de nacimiento no solo determina el llamado número de vida o número del destino, sino que también puede utilizarse para estimar cuántas veces un alma ha regresado al plano terrenal.

Cómo calcular el número de vidas pasadas con tu fecha de nacimiento

El procedimiento propuesto por la numerología es sencillo y únicamente requiere la fecha completa de nacimiento.

Paso 1: Reduce el mes a un solo dígito

Si naciste en un mes de un solo número, ese será tu resultado. Si corresponde a un mes de dos cifras, debes sumar ambos números. Por ejemplo, diciembre es el mes 12, por lo que el cálculo sería 1 + 2 = 3.

Paso 2: Reduce el día de nacimiento

Realiza el mismo procedimiento con el día. Si naciste el día 19, deberás sumar 1 + 9 = 10 y posteriormente reducir nuevamente el resultado: 1 + 0 = 1.

Paso 3: Suma los dígitos del año

Ahora suma cada uno de los números del año de nacimiento. Si naciste en 1985, el cálculo será:

1 + 9 + 8 + 5 = 23.

1 + 9 + 8 + 5 = 23. En este caso, el resultado permanece como 23.

Paso 4: Obtén el resultado final

Finalmente suma los tres resultados obtenidos. Tomando el ejemplo anterior:

Día: 1

Mes: 2

Año: 23

La suma es: 1 + 2 + 23 = 26. Después reduce nuevamente el resultado: 2 + 6 = 8

Según la numerología, el número 8 indicaría la cantidad de vidas pasadas que habría experimentado esa alma.

¿Qué significado tiene el número obtenido?

Para la numerología, el número final representa el recorrido espiritual acumulado por el alma antes de la vida actual.

Quienes obtienen cifras bajas suelen interpretar que su alma aún tiene muchas experiencias por descubrir, mientras que los números más altos simbolizan una mayor trayectoria espiritual y una acumulación importante de aprendizajes adquiridos en diferentes encarnaciones.

Esta creencia sostiene que las experiencias vividas en otras existencias pueden influir en talentos naturales, miedos difíciles de explicar, relaciones kármicas, desafíos personales e incluso en la misión que cada persona tiene en esta vida.

Por ello, conocer este número puede convertirse en un ejercicio de reflexión para comprender mejor ciertas experiencias que parecen repetirse a lo largo del tiempo.

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