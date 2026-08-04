Trump viaja a su club de golf en Los Ángeles para asistir a evento del Partido Republicano

El presidente Donald Trump viaja este martes al sur de California para asistir a un evento del Partido Republicano que se lleva a cabo en su club de golf en Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles.

Se tiene prevista la presencia del presidente en el evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano (RNC) en el Trump National Golf Club.

Durante el evento, se espera que Trump destaque las políticas económicas y de seguridad de su administración.

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Representa la primera visita del presidente Trump a California en año y medio, después de la que realizó en enero de 2025 para recorrer las zonas devastadas por los incendios forestales Eaton y Palisades, en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Se tiene previsto que el presidente aborde el Air Force One poco después de la 1:00 p.m., hora del este, para aterrizar en el sur de California a primera hora de la tarde de este martes.

La mesa redonda del Comité Nacional Republicano está programada para las 6:30 p.m., hora del Pacífico, en las instalaciones del club de golf en Rancho Palos Verdes.

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Debido al viaje presidencial al sur de California, se tiene previsto que ocasione restricciones temporales de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y algunos retrasos en el tránsito vehicular en el área de la terminal aérea y en la zona de South Bay.

“El tráfico ya es terrible por aquí, así que es probable que empeore aún más. Me detendría a echarme una siesta porque, ¿qué más se puede hacer si el freeway se convierte en un estacionamiento?“, expresó una residente que se identificó como Liz, de Glendale.

No se ha anunciado con exactitud la hora en que se tiene previsto el aterrizaje del avión presidencial en el LAX.

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Se desconoce cuál será el medio de transporte que utilizará el presidente Trump para recorrer las aproximadamente 27 millas de distancia, por vía terrestre, entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y Rancho Palos Verdes.

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