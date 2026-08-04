¿Qué pasa con las elecciones primarias en Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y Washington?

Este martes 4 de agosto se llevan a cabo las elecciones primarias en Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y Washington, donde se definirán candidaturas para gobernador, Senado, Cámara de Representantes, legislaturas estatales y otros cargos, además de consultas y medidas electorales en algunos casos.

Cada estado presenta dinámicas propias, pero contiendas más observadas reflejan las divisiones internas de ambos partidos y servirán como un termómetro del panorama político nacional rumbo a la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Michigan

La atención nacional está centrada en Michigan, donde los demócratas eligen a su candidato para ocupar el escaño del Senado que dejará vacante Gary Peters. La contienda enfrenta a la representante federal Haley Stevens, respaldada por la dirigencia del partido y grupos externos que han invertido decenas de millones de dólares, contra Abdul El-Sayed, exdirector de Salud de Detroit y figura del ala progresista apoyada por el senador Bernie Sanders.

El resultado es visto como una prueba sobre la dirección ideológica del Partido Demócrata –como parte de la oleada que integra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani— en uno de los estados decisivos para las elecciones presidenciales y legislativas. En el mismo estado también se disputan las nominaciones para gobernador y varias primarias competitivas para la Cámara de Representantes.

Los demócratas en Michigan deberán decidir Abdul El-Sayed (izquierda) y la representante Haley Stevens, para una posición en el Senado de EE.UU. Crédito: Robin Buckson/Detroit News | AP

Missouri

En Missouri sobresale la revancha entre la excongresista progresista Cori Bush y el fiscal del condado de St. Louis, Wesley Bell, en un distrito del área de St. Louis. La contienda vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre el ala progresista y el stablishment del Partido Demócrata, así como el peso de los grupos externos de financiamiento y el debate sobre la política estadounidense hacia Israel y Gaza. Además, los votantes decidirán otras nominaciones legislativas y varias propuestas estatales.

Kansas

En Kansas, además de las primarias para gobernador y el Congreso. La gobernadora demócrata Laura Kelly, que cumple su segundo mandato, ya no puede ser reelecta, lo que abre una posibilidad a los repiblicanos. El presidente del Senado estatal, Ty Masterson, cuenta con el respaldo del presidente Trump en las primarias republicanas.

Una de las cuestiones más observadas es una medida relacionada con el método para seleccionar a los jueces de la Corte Suprema estatal. Organizaciones de ambos partidos consideran que el resultado podría influir en futuras decisiones sobre derechos reproductivos y otros asuntos constitucionales, lo que convierte la consulta en uno de los temas más polémicos de la jornada.

Ty Masterson es apoyado por el presidente Trump para ser candidato a gobernador en las primarias republicanas de Kansas. Crédito: John Hanna – Archivo | AP

Virginia

Virginia concentra buena parte de la atención en las primarias para la Cámara de Representantes. Los demócratas buscan consolidar candidaturas en distritos considerados competitivos para intentar recuperar terreno en noviembre, mientras que varias figuras con experiencia en el Congreso compiten por regresar a Washington.

Tres republicanos buscan la nominación de su partido para desafiar al senador demócrata Mark Warner.

El estado es considerado estratégico debido a su historial reciente como territorio competitivo en elecciones federales.

Washington

En Washington, donde opera un sistema de primaria abierta en el que los dos candidatos más votados avanzan a la elección general sin importar su afiliación partidista, las campañas se concentran en asegurar un lugar en la boleta de noviembre. Entre las contiendas más observadas figuran varios distritos para la Cámara de Representantes, incluido uno considerado competitivo a nivel nacional, donde ambos partidos buscan fortalecer sus posibilidades antes de la elección general.

Nota: este artículo fue escrito con apoyo de IA.

Sigue leyendo:

• Exdemócrata Joe Manchin crea movimiento independiente: buscamos votar con demócratas y republicanos

• Demócratas perfilan a Carolina del Sur para abrir las primarias presidenciales de 2028

• Lanzan campaña de $1.5 millones para conquistar el voto latino en Arizona y Michigan