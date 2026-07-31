Trump dice que EE.UU. vivirá una crisis como Ceuta si ganan los demócratas en 2028

Donald Trump calificó este viernes de “terrible” la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

Trump lanza advertencia electoral

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, expresó el líder republicano en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo Gobierno frenó los flujos de inmigración irregular en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas.

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular a la ciudad norteafricana de Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado el saldo de al menos 34 muertos.

Ceuta sigue en el centro del debate

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

Sigue leyendo: