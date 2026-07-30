Ceuta pide ayuda urgente tras recibir 1,500 migrantes en una semana

Ceuta atraviesa una nueva crisis migratoria después de que alrededor de 1,500 personas llegaran en apenas una semana, muchas de ellas tras lanzarse al mar desde Marruecos y nadar hasta territorio español.

La situación llevó al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a pedir este jueves al Gobierno de España que declare una emergencia nacional y coordine una respuesta urgente ante el colapso de los recursos de acogida.

Las autoridades locales calculan que en los últimos días están ingresando unas 300 personas por jornada. Entre los recién llegados hay adultos, adolescentes y numerosos menores que viajaron sin familiares.

Ceuta se encuentra en el norte de África, pero forma parte de España. Comparte una frontera terrestre y marítima con Marruecos y, por esa condición, es uno de los puntos de entrada más vigilados hacia territorio español y la Unión Europea.

Cientos de personas llegaron nadando desde Marruecos

La mayoría de los cruces se produjeron por mar. Grupos de jóvenes salieron desde playas marroquíes y trataron de rodear a nado los espigones que separan Marruecos de Ceuta.

Algunos llegaron con trajes de neopreno, aletas o flotadores. Otros se lanzaron al agua sin protección suficiente y en condiciones peligrosas por las corrientes, el cansancio y la distancia.

Más de 1,000 personas ya habían logrado entrar durante la semana previa, principalmente ciudadanos marroquíes y argelinos. Las autoridades registraron, además, cientos de intentos que fueron interceptados por las fuerzas de seguridad marroquíes.

El aumento continuó hasta desbordar tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes como los servicios destinados a menores no acompañados.

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo.

Crédito: AP

Los centros para menores están desbordados

Ceuta tenía bajo su tutela a 472 menores migrantes al 28 de julio, después de recibir a más de 250 en apenas dos semanas.

La capacidad ordinaria de su sistema de protección estaba superada en un “1,600%”, según el gobierno local. Algunas estimaciones posteriores situaron la ocupación muy por encima de ese nivel, mientras continuaban las llegadas.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes también alcanzó su límite. Parte de los adultos permanecía durmiendo fuera del recinto debido a la falta de camas.

Vivas aseguró que Ceuta no dispone de medios suficientes para atender sola una llegada de esta magnitud y pidió la intervención coordinada de los ministerios de Interior, Defensa, Inclusión y Política Territorial.

España movilizó al Ejército y reforzó la frontera

El Gobierno español anunció el despliegue de efectivos del Ejército de Tierra para apoyar las tareas de vigilancia y logística en Ceuta.

También reforzó la presencia de la Guardia Civil y cerró temporalmente la frontera terrestre de Melilla con Marruecos después de otro intento de entrada masiva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenían previsto viajar a la zona para evaluar la crisis y reunirse con las autoridades locales. España y Marruecos también acordaron reforzar la cooperación fronteriza.

El Gobierno central, sin embargo, rechazó por ahora declarar formalmente una emergencia nacional, al sostener que esa figura no está contemplada para una crisis migratoria dentro de la legislación de protección civil.

La crisis migratoria en Ceuta se reavivó la madrugada del 30 de julio de 2026, cuando cientos de migrantes de Marruecos saltaron la valla y más de 1,500 personas llegaron a nado en cinco días. Crédito: AP

Al menos 18 personas habrían muerto

La emergencia tiene también un costo humano. Las autoridades españolas reportaron al menos 18 muertes recientes vinculadas con los intentos de llegar a Ceuta por mar, aunque las cifras varían según el período contabilizado por cada organismo y medio.

Durante el último fin de semana de julio fueron recuperados cuatro cadáveres en las costas de Ceuta y se denunció la desaparición de otras personas. En todo 2026, medios locales contabilizaban al menos 27 cuerpos recuperados hasta el 26 de julio.

Las corrientes pueden arrastrar a quienes intentan el cruce hacia otras zonas del Mediterráneo. Esta semana también fueron hallados cuerpos frente a las costas de Málaga que podrían corresponder a migrantes que trataban de alcanzar Ceuta.

Por qué tantas personas intentan entrar a Ceuta

Ceuta no es el lugar del que huyen los migrantes. Es el destino al que intentan llegar. Muchos son jóvenes marroquíes o argelinos que buscan mejores oportunidades laborales y económicas en Europa. Otros proceden de países africanos afectados por guerras, persecución, pobreza o inestabilidad política.

Al llegar a Ceuta, ingresan formalmente en territorio español, aunque eso no significa que obtengan automáticamente residencia, asilo o autorización para viajar al resto de Europa.

Su situación debe ser evaluada por las autoridades migratorias. Los menores no acompañados quedan bajo tutela de la ciudad, mientras los adultos pueden ser trasladados a centros de acogida, iniciar una solicitud de protección internacional o enfrentar un procedimiento de devolución.

Una sentencia cambió las devoluciones por mar

La crisis también se produce después de una sentencia del Tribunal Supremo español que limitó las llamadas devoluciones inmediatas o “en caliente” para quienes son interceptados después de entrar nadando.

El tribunal consideró que ese procedimiento especial estaba previsto principalmente para personas que cruzan las vallas o vulneran físicamente los elementos de contención fronteriza, y no podía aplicarse automáticamente a quienes llegan por mar.

Algunos dirigentes de Ceuta sostienen que esa decisión pudo incentivar nuevos intentos. Especialistas en migración advierten, sin embargo, que no existe evidencia suficiente para atribuir toda la llegada masiva a la sentencia y señalan también factores políticos, económicos y diplomáticos entre España y Marruecos.

El temor a que se repita la crisis de 2021

La situación recuerda a lo ocurrido en mayo de 2021, cuando más de 8,000 personas ingresaron a Ceuta en dos días mientras se relajaba el control del lado marroquí.

En aquella ocasión, muchos migrantes llegaron también a nado y cientos eran menores. Las imágenes de personas exhaustas, soldados desplegados en las playas y familias buscando a sus hijos provocaron una crisis diplomática entre España y Marruecos.

Las autoridades españolas temen que el actual flujo continúe y vuelva a superar por completo los sistemas locales de recepción.

Por ahora, el desafío inmediato es encontrar alojamiento para los recién llegados, proteger a los menores y evitar nuevas muertes en un tramo de mar que parece corto, pero que puede convertirse en una ruta mortal.

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