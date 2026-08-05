Trump promociona en Las Vegas el “no tax on tips”: quiénes pueden deducir hasta $25,000

Donald Trump regresa este miércoles a Las Vegas para presentar como uno de los principales logros económicos de su gobierno la reducción tributaria destinada a trabajadores que dependen de las propinas.

La elección de Nevada no es casual. Hoteles, casinos, restaurantes, bares y servicios turísticos concentran una parte importante del empleo local, y Trump ha afirmado que fueron precisamente trabajadores de Las Vegas quienes inspiraron su propuesta de “no tax on tips”.

Sin embargo, ya no se trata solamente de una promesa. La medida fue incorporada al paquete tributario republicano aprobado en 2025 y puede aplicarse a las propinas elegibles recibidas desde ese año. La visita también tendrá un componente electoral: Trump aparecerá junto al candidato republicano Marty O’Donnell en un distrito competitivo actualmente representado por la demócrata Susie Lee.

Qué significa realmente “no tax on tips”

La expresión puede resultar engañosa. La nueva ley no elimina automáticamente todos los impuestos sobre las propinas. Lo que establece es una deducción federal que permite restar hasta $25,000 en propinas calificadas del ingreso sujeto al impuesto federal sobre la renta. Reducir el ingreso imponible puede disminuir la cantidad final que una persona debe pagar o aumentar su reembolso.

Las propinas continúan formando parte de los ingresos del trabajador y deben ser declaradas. Además, siguen sujetas a los impuestos de Seguro Social y Medicare, conocidos como impuestos sobre la nómina.

Por esa razón, “no tax on tips” no debe interpretarse como que el trabajador puede dejar de informar ese dinero o que cada dólar recibido queda completamente libre de impuestos.

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Cuánto puede deducir un trabajador

La deducción máxima es de $25,000 por declaración anual. Está disponible tanto para empleados como para trabajadores por cuenta propia, siempre que las propinas se hayan obtenido en una ocupación reconocida por el IRS y estén correctamente reportadas.

El beneficio comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera:

$150,000 para contribuyentes individuales.

$300,000 para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

Los contribuyentes casados deben declarar conjuntamente para acceder a la deducción. También se requiere un número de Seguro Social válido.

La deducción puede utilizarse aunque el contribuyente tome la deducción estándar y no detalle individualmente sus gastos.

Qué trabajadores de Las Vegas pueden beneficiarse

Antes del 31 de diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro y el IRS aprobaron una lista de más de 70 ocupaciones que regularmente reciben propinas. Entre las categorías incluidas aparecen trabajadores de:

Restaurantes y bares.

Hoteles y atención a huéspedes.

Casinos y entretenimiento.

Belleza y cuidado personal.

Transporte y entregas.

Recreación y servicios turísticos.

En Las Vegas, la medida puede beneficiar a meseros, cantineros, botones, porteros, encargados de equipaje, trabajadores de estacionamiento, conductores, personal de habitaciones y determinados empleados de casinos.

Las reglas finales incluyen expresamente a los crupieres o dealers de juegos de azar, supervisores de mesas que entren dentro de esa categoría y trabajadores que cambian fichas o atienden cajas vinculadas con el juego.

También reconocen como propinas elegibles ciertos pagos realizados con fichas de casino, siempre que sean intercambiables por una cantidad fija de dinero.

Eso no significa que todos los empleados de un hotel o casino califiquen automáticamente. El beneficio depende de la ocupación concreta y de que el pago cumpla con la definición federal de propina.

Qué pagos cuentan como propinas calificadas

El IRS considera calificadas las propinas que el cliente entrega voluntariamente. Pueden recibirse mediante dinero en efectivo, tarjetas de crédito o débito, cheques, aplicaciones de pago, reparto o fondo común de propinas y/o fichas de casino convertibles en dinero.

El monto debe estar reportado en formularios como W-2, 1099 o, cuando corresponda, directamente mediante el Formulario 4137.

Un cargo de servicio obligatorio agregado por el restaurante, hotel o empresa no se considera necesariamente una propina calificada, porque el cliente no decide voluntariamente cuánto pagar.

Tampoco cuentan obsequios que no puedan convertirse directamente en una cantidad fija de dinero, como entradas, comidas, servicios o determinados activos digitales.

Cómo se reclama el beneficio

Los trabajadores deben utilizar el nuevo Schedule 1-A, que se adjunta a los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR. En ese anexo se calcula la deducción por propinas y otras reducciones incorporadas por la misma ley, como las relacionadas con horas extra, intereses de préstamos para vehículos y contribuyentes mayores de 65 años.

La deducción ya pudo aplicarse sobre las propinas obtenidas en 2025 durante la temporada tributaria de 2026.

Quienes ya hayan presentado su declaración y descubran que calificaban podrían presentar una declaración enmendada mediante el Formulario 1040-X. El IRS recomienda revisar primero la lista definitiva de ocupaciones y las instrucciones del Schedule 1-A.

Un ejemplo de cómo funciona

Una mesera que recibió $18,000 en propinas calificadas durante el año podría deducir esos $18,000 de su ingreso sujeto al impuesto federal sobre la renta, siempre que cumpla las demás condiciones. Eso no significa que recibirá un cheque por $18,000 ni que ahorrará esa cantidad completa.

El ahorro dependerá de su ingreso total, su categoría tributaria, su estado civil para efectos fiscales y de otros créditos y deducciones. También, de la cantidad de impuestos retenidos durante el año.

La deducción reduce el ingreso imponible; no funciona como un crédito dólar por dólar.

¿Los inmigrantes con ITIN pueden reclamarla?

Las reglas finales establecen que el trabajador debe incluir un número de Seguro Social válido para el empleo en su declaración. Una persona que presenta impuestos únicamente con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), no puede reclamar esta deducción bajo las reglas vigentes.

Este requisito puede dejar fuera a parte de la fuerza laboral inmigrante que declara ingresos y paga impuestos, pero que todavía no cuenta con un Seguro Social autorizado para trabajar.

La deducción es temporal

El beneficio se aplica a los años fiscales 2025 a 2028. A menos que el Congreso lo extienda, dejará de estar disponible después de ese período.

La naturaleza temporal de la medida será uno de los puntos centrales del debate político. Los republicanos la presentan como una reducción de impuestos dirigida a trabajadores, mientras que los demócratas cuestionan el paquete fiscal general por sus efectos sobre el déficit y los programas de asistencia.

Qué deben hacer los trabajadores que reciben propinas

El IRS recomienda conservar registros completos de las propinas obtenidas durante el año. Es importante verificar que:

Las propinas estén correctamente incluidas en el W-2 o formulario correspondiente.

La ocupación aparezca en la lista aprobada.

Los pagos hayan sido voluntarios.

Los montos coincidan con los registros personales.

Se utilice el Schedule 1-A al presentar la declaración.

Los trabajadores por cuenta propia también deben mantener documentación suficiente para demostrar de dónde provienen las propinas. En su caso, la deducción no puede superar el ingreso neto generado por la actividad en la que fueron recibidas.

Lo que cambia y lo que no cambia

La medida puede reducir considerablemente el impuesto federal sobre la renta de algunos trabajadores de Las Vegas, pero no transforma las propinas en ingresos invisibles para el gobierno.

Cambia: La posibilidad de deducir hasta $25,000 en propinas calificadas.

No cambia: La obligación de declarar las propinas y pagar los impuestos de Seguro Social y Medicare cuando corresponda.

El beneficio tampoco se aplica de la misma forma a todos los trabajadores. Depende de la ocupación, el tipo de pago, el ingreso anual, la forma de presentación y la documentación disponible.

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