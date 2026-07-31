Camarón Zepeda quedó listo para retar a Roach en Las Vegas

La división de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo registra un momento clave para el pugilismo mexicano en la jornada de este fin de semana. Durante la mañana de este viernes, el peleador mexiquense William Camarón Zepeda superó el trámite de la báscula al registrar un peso oficial de 134.6 libras para su enfrentamiento estelar programado en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Por su parte, el estadounidense Lamont Roach marcó exactamente la misma cifra de 134.6 libras durante la ceremonia privada de pesaje, situándose ambos competidores dentro del límite reglamentario de las 135 libras.

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Las instalaciones del Theater en el Virgin Hotels Las Vegas recibirán la contienda donde el deportista azteca buscará adjudicarse el campeonato mundial absoluto de la categoría.

Lamont Roach Jr 134.6 libras y William "Camarón" Zepeda 134.6 libras



Todo en orden, mañana sábado disputan el Mundial vacante ligero WBC en Las Vegas y en #ESPNKnockOut



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El camino de ambos contendientes hacia el cinturón del CMB

El retorno de Camarón Zepeda a la disputa de un título de categoría absoluta se concreta más de un año después de su presentación ante Shakur Stevenson. Tras haber ostentado el cetro interino de la división, el peleador originario de San Mateo Atenco encaminó su preparación para medirse ante un oponente de amplia trayectoria en múltiples divisiones.

Por su parte, Lamont Roach llega a este compromiso posicionado en el segundo peldaño de las clasificaciones oficiales del organismo. Luego de coronarse en la categoría pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el peleador estadounidense sumó antecedentes ante Gervonta Davis mediante un empate mayoritario en las 135 libras, además de registrar una igualdad posterior frente a Isaac “Pitbull” Cruz por la corona interina de las 140 libras.

Ambiente listo para la velada

La motivación del equipo mexicano quedó reflejada durante las actividades de promoción previas al pesaje oficial. En la conferencia de prensa final del evento, Camarón Zepeda analizó la peligrosidad técnica de su adversario y proyectó un enfrentamiento de alta intensidad sobre el cuadrilátero norteamericano.

“En cuanto vi este cinturón, se me puso la piel de gallina. Estoy emocionado por el sábado por la noche”, declaró Camarón Zepeda ante los medios de comunicación en la última comparecencia pública, añadiendo respecto al desempeño de su rival: “Sé que muchos de ustedes quieren provocaciones, quieren acción. Sabemos que Lamont es respetuoso fuera del ring. Pero dentro del ring, es un monstruo. Es una bestia. Y yo soy igual. El sábado va a ser una guerra”.

?? Lamont Roach vs William Zepeda weigh-in results:



?? Roach – 134.6 lbs

?? Zepeda – 134.6 lbs



? All set for their WBC lightweight title fight tomorrow night, live on DAZN and TNT ? pic.twitter.com/AmqWb9YzRB — Ring Magazine (@ringmagazine) July 31, 2026

Por su parte, el retador estadounidense reconoció el posicionamiento del atleta mexicano en las listas de los organismos sancionadores para justificar su aceptación de la contienda. “Durante mucho tiempo, Zepeda ha sido el contendiente número uno en varias organizaciones. Eso es algo que teníamos en cuenta. Cuando surgió la oportunidad de pelear por el campeonato mundial de peso ligero del CMB, por supuesto que dije que sí”, puntualizó Roach en la misma rueda de prensa.

Con el pesaje oficial superado sin contratiempos por ambas esquinas, la representación de Camarón Zepeda ultima los detalles tácticos para subir al ensogado en busca de trasladar la faja del organismo verde y oro a suelo mexicano. La jornada en Las Vegas definirá al nuevo monarca absoluto de las 135 libras en el cierre de la cartelera del fin de semana.

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