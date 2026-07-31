David Benavídez tendría un acuerdo para unificar títulos ante Mikaelian

La categoría de peso crucero se encamina hacia un duelo de unificación de cinturones para el tramo final de este año. El equipo de David Benavídez alcanzó un pacto verbal con la representación del peleador Noel Mikaelian para programar un enfrentamiento en el mes de noviembre.

La negociación contempla la disputa de tres fajas mundiales de las 200 libras en suelo estadounidense.

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El avance de las gestiones fue detallado por el promotor Sampson Lewkowicz, quien confirmó que las pautas principales del contrato ya fueron enviadas a la empresa organizadora de la contraparte.

De acuerdo con un reporte publicado por el periodista Lance Pugmire en el portal especializado Boxing Scene, Lewkowicz declaró que las partes llegaron a un entendimiento de palabra y solo resta la rúbrica oficial. “Tan pronto como Mikaelian firme, tendremos una pelea”, puntualizó el promotor al referirse al estado del acuerdo.

David Benavidez’s promoter expects a cruiserweight unification versus WBC champion Noel Mikaelian for November to be signed by the end of the week.



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Opciones de sede para la cartelera en Estados Unidos

El combate entre David Benavídez y Mikaelian se proyecta para realizarse en la región sudoeste de los Estados Unidos. La empresa promotora entregó el documento contractual a Don King con la expectativa de concretar las firmas formales antes de la conclusión de la presente semana.

USA VS MEXICO ????



Lamont Roach vs William Zepeda for the WBC lightweight title tomorrow night on DAZN ? pic.twitter.com/4VpY8CoFD1 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 31, 2026

En cuanto a la localización del espectáculo, la ciudad de Las Vegas figura como la alternativa principal para albergar la función en noviembre. No obstante, las mallas urbanas de Phoenix y Los Ángeles también forman parte de las candidatas que evalúan los organizadores para definir el recinto definitivo de la contienda.

El camino hacia la supremacía en las 200 libras

La oportunidad de unificar títulos en esta división se presenta luego de la victoria obtenida por David Benavídez el pasado 2 de mayo. En esa fecha, el deportista superó por la vía del nocaut técnico en el sexto asalto al sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez, adueñándose de los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo.

A pesar de mantener fajas activas en la categoría de peso semipesado, David Benavídez optó por priorizar el avance en las 200 libras debido a la complejidad administrativa que representa pactar un choque inmediato frente al ruso Dmitry Bivol. Esta decisión le permite encaminar sus esfuerzos hacia el objetivo de conquistar la totalidad de los cetros de la división crucero.

David Benavidez is closing in on a deal to fight WBC Cruiserweight world champion Noel Mikaelian. Benavidez currently holds the WBA & WBO Cruiserweight world titles and the unification bout is being targeted for November!



[@boxingscene] — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) July 29, 2026

El estatus de Noel Mikaelian en el Consejo Mundial de Boxeo

Por su parte, Noel Mikaelian asumirá este compromiso como la primera exposición oficial del campeonato del Consejo Mundial de Boxeo que conquistó en diciembre pasado tras vencer al experimentado Badou Jack. Un triunfo frente a David Benavídez le otorgaría el reconocimiento unificado de tres de los cuatro organismos rectores de la disciplina.

Las promotoras prevén que la confirmación del calendario y el anuncio del recinto oficial se realicen en los próximos días una vez completados los trámites legales. Con la firma del contrato pendiente, David Benavídez se alista para buscar un tercer cinturón en la categoría y consolidar su estatus en las carteleras internacionales de fin de año.

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