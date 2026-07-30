Andy Ruiz se compromete a ganar otro título mundial

El boxeador de origen mexicano Andy Ruiz ha iniciado una nueva etapa en su trayectoria profesional tras concretar su incorporación a la empresa de promoción Matchroom Boxing.

La alianza comercial con el empresario Eddie Hearn le otorga al excampeón mundial un canal directo para retornar a las carteleras de mayor perfil dentro de la categoría de peso pesado, proyectando un combate de campeonato en el horizonte competitivo de 2027.

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La firma con la promotora británica representa un punto de inflexión para Andy Ruiz, quien busca emular la hazaña conseguida en la temporada de 2019 sobre el cuadrilátero de Nueva York.

Durante una entrevista concedida a la plataforma de transmisiones DAZN, el atleta recordó los inicios de su carrera y valoró la oportunidad de volver a disputar los cinturones principales de la división: “Hice historia para mi país, y lo que puedo decir es que lo haré de nuevo. Esto es lo que he estado soñando, he estado deseando, he rezado toda mi vida desde que era un niño pequeño, y cuando Dios me dio la oportunidad lo ejecuté”, declaró el púgil al evaluar su retorno.

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El reencuentro con Manny Robles en el campamento de entrenamiento

En el marco de este proceso de reestructuración deportiva, Andy Ruiz formalizó el reencuentro técnico con el preparador Manny Robles, estratega con quien conquistó la corona unificada de la división máxima años atrás. El reinicio de las actividades conjuntas en el gimnasio busca fortalecer el ritmo de combate tras un periodo prolongado de inactividad competitiva derivado de las dificultades para pactar oponentes en el mercado internacional.

En las declaraciones compartidas para el portal informativo talkSPORT, el boxeador detalló el estado de su preparación física y el entendimiento que mantiene con su cuerpo técnico. “Ahora estamos de nuevo juntos, el equipo está más fuerte que nunca. Estamos conectando otra vez, fortaleciendo la relación y el trabajo duro se está haciendo”, afirmó Andy Ruiz al referirse al volumen de trabajo que realiza de cara a su reaparición oficial en el ensogado.

Las metas en la división de peso pesado hacia la temporada 2027

El plan trazado por la esquina del peleador contempla ascender en los escalafones oficiales de los organismos sancionatorios antes de negociar una oportunidad titular el próximo año. De acuerdo con las proyecciones expresadas por Andy Ruiz, la meta de su equipo consiste en consolidar un segundo reinado en la división máxima: “Dios me está dando otra oportunidad, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a lograr eso y nos vamos a convertir en dos veces campeones mundiales de los pesados el próximo año, vamos a conseguirlo”, argumentó el pugilista.

“Quiero convertirme en dos veces campeón mundial de los pesos pesados. Quiero el cinturón del CMB y el de The Ring. Son los únicos que me faltan para completar mi colección; la oportunidad está ahí y tengo que trabajar duro. Quiero volver a ser campeón y sé que puedo hacerlo porque ya lo hice una vez”, concluyó Ruiz.

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