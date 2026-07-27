Anthony Joshua está listo para enfrentar a Fury: “voy a arrancarle el corazón”

El boxeador británico Anthony Joshua concretó un retorno triunfal al cuadrilátero tras noquear en el segundo episodio al albanés Kristian Prenga en el recinto de Yeda, Arabia Saudita.

A pesar de superar un inicio complejo en el que visitó la lona en dos ocasiones durante la ronda de apertura, el excampeón mundial de peso pesado definió la contienda por la vía rápida para asegurar la realización del choque frente a Tyson Fury a finales de 2026.

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La dura advertencia tras la victoria en Yeda

Durante la entrevista concedida a la transmisión oficial al concluir la contienda sobre el ensogado, Anthony Joshua no ocultó sus intenciones de encarar el choque estelar ante su compatriota con máxima agresividad. El peleador de Watford lanzó un directo mensaje sobre lo que espera de la negociación ya pactada.

“Voy a arrancarle el corazón”, sentenció Anthony Joshua en el micrófono de la cadena televisiva durante la cobertura en directo. “Soy el más malo y despiadado campeón que ha existido”, añadió el deportista para fijar su postura sobre el duelo en la categoría máxima.

Anthony Joshua CALLS OUT Tyson Fury next! ?#JoshuaPrenga ?? pic.twitter.com/HZ1OMKQqmr — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026

A pesar de la contundencia de sus palabras, el pugilista inglés matizó su discurso en la misma comparecencia ante la prensa acreditada en la arena asiática, reconociendo el recorrido de su rival y marcando diferencias respecto a combates anteriores. “Él no es Oleksandr [Usyk]”, continuó el púgil en sus declaraciones. “Todo en broma aparte, respeto todo lo que ha hecho y logrado, pero como peleadores, estamos aquí ahora. Espero que los fans tengan un gran espectáculo”, puntualizó ante los medios de comunicación.

El camino libre para el choque de pesos pesados

La presentación favorable del excampeón coincidió con la actuación completada 24 horas antes por Tyson Fury en Asia. El rival británico superó su propio compromiso de preparación en la ciudad de Pattaya, Tailandia, donde derrotó por la vía del nocaut técnico en el séptimo episodio al experimentado polaco Mariusz Wach.

Con ambos triunfos ratificados en las carteleras internacionales, los apoderados legales de las esquinas avanzarán con la fase final de organización del espectáculo. Las empresas promotoras involucradas confirmaron que los acuerdos comerciales cuentan con las firmas correspondientes, garantizando que ambos referentes del peso pesado se midan en el cuadrilátero antes del cierre del calendario de 2026.

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