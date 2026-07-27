Errol Spence Jr. anunció su retiro tras perder ante Tim Tszyu

El exmonarca mundial de la categoría de peso wélter Errol Spence Jr. anunció de forma oficial su retiro del boxeo profesional tras ser superado por la vía de las tarjetas ante el australiano Tim Tszyu.

El enfrentamiento, celebrado en las instalaciones del Afterpay Arena de la ciudad de Sídney, Australia, concluyó con registros oficiales de los jueces de 118-110, 117-111 y 117-111 favorable a la esquina local tras doce episodios disputados dentro de la división de peso medio.

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El resultado adverso confirmó la conclusión de la carrera del peleador norteamericano a los 36 años de edad, quien retornaba al cuadrilátero tras un periodo prolongado de inactividad competitiva. El desenlace en territorio oceánico llevó al pugilista a reflexionar sobre su estado físico actual y la necesidad de priorizar su bienestar personal por encima de las exigencias del alto rendimiento deportivo.

El anuncio del retiro sobre el cuadrilátero en Sídney

Al finalizar el protocolo oficial de la contienda en el centro del ring, el peleador estadounidense abordó su futuro profesional de manera directa frente a los medios de comunicación. En la entrevista concedida sobre el ensogado a la transmisión oficial al concluir el pleito, Errol Spence Jr confirmó su postura de no volver a enfundarse los guantes en el plano rentado tras evaluar las condiciones de su presentación.

“Sí, seguro, este es el final del camino para mí. Tengo mis facultades intactas. Mi dinero está bien, está trabajando por sí mismo. Todo está bien. Tengo una familia hermosa”, declaró Errol Spence Jr en el micrófono de la cadena televisiva durante la transmisión internacional, dejando en claro que sus metas fuera del cuadrilátero se encuentran cubiertas.

Errol Spence announces his RETIREMENT! What a career ?#SpenceTszyu pic.twitter.com/Uo2wBdCj2W — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 26, 2026

En el mismo diálogo con la señal oficial, el peleador profundizó sobre la importancia de concluir su trayectoria preservando su integridad física tras más de una década de actividad en las carteleras de mayor exigencia. “Le agradezco a Dios que soy lo suficientemente agradecido para dejar este deporte con mis facultades intactas y mi familia todavía a mi lado”, añadió el atleta norteamericano para justificar la decisión tomada en la capital australiana.

La pausa prolongada y el ascenso a peso medio

El retorno de Errol Spence Jr a la competencia profesional ocurrió tras sumar más de mil días de inactividad oficial en el registro de la disciplina, situando su anterior presentación en el mes de julio de 2023 cuando cedió sus fajas ante Terence Crawford. Para este retorno, la esquina del norteamericano decidió asumir el reto directo en el límite de las 160 libras sin pasar por combates de acondicionamiento previo.

Errol Spence with a message to his fans after the final fight of his career ?



“I thank y’all, we’ve been on a long journey, but you got to be smart enough to end the journey when it’s time to end the journey?



Thank y’all for everything ??” pic.twitter.com/8a3JRBxqJq — Source of Boxing (@Sourceofboxing) July 26, 2026

Durante los episodios iniciales de la contienda en el Afterpay Arena, el pugilista texano logró conectar impactos certeros a las zonas blandas mediante el uso de su mano izquierda. Sin embargo, el volumen ofensivo y el ritmo impuesto por Tim Tszyu inclinaron la balanza del combate a partir del quinto round, desgastando la resistencia del ex campeón mundial hasta la conclusión de los doce asaltos reglamentarios.

El legado de un campeón unificado en las 147 libras

La trayectoria profesional de Errol Spence Jr concluye con un historial de 28 victorias, dos derrotas y 22 definiciones por la vía del nocaut. Su etapa de mayor dominio en el boxeo de paga se concentró en la división de peso wélter, categoría donde logró unificar los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

Errol Spence says he was very sore after the fight, and that’s when he knew it was time to hang up the gloves ??



“Man after the fight I was sore. I don’t remember 12 rounds feeling like that? that’s how I knew it’s time to hang them up ?”



Via (@JaiMcAllisterx) pic.twitter.com/iCYx1vg5E3 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) July 26, 2026

La carrera del peleador de Texas también se caracterizó por su capacidad de superación tras sobrevivir a un grave accidente automovilístico registrado en la temporada de 2019, un suceso que puso en riesgo su continuidad deportiva, pero del cual logró regresar para unificar coronas internacionales. Tras su caída en Sídney, el estadounidense inicia una nueva etapa alejado del ring, respaldado por sus logros históricos en la división de las 147 libras.

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