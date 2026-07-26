Jake Paul no perdió tiempo y reaccionó a la victoria de Joshua en Arabia Saudí

El desenlace de la cartelera de peso pesado celebrada en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, generó repercusiones inmediatas entre las principales figuras de los deportes de contacto. Luego de que el británico Anthony Joshua superara un inicio adverso en el que visitó la lona en dos ocasiones durante el primer asalto para terminar noqueando a Kristian Prenga en el segundo episodio.

El promotor y boxeador estadounidense Jake Paul emitió su postura sobre el resultado obtenido por su antiguo oponente.

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El enfrentamiento disputado en territorio saudí marcó el retorno a las competencias del exmonarca mundial de la categoría máxima, quien no registraba actividad oficial desde el cierre del calendario anterior.

La reaparición del atleta inglés estuvo rodeada de atención mediática debido a los acontecimientos personales que atravesó en los meses previos, un factor que fue resaltado en los comentarios publicados por el entorno internacional de la disciplina.

Happy for Joshua with that win after all he’s been through.



Remembering Sina and Latz with this one. — Jake Paul (@jakepaul) July 25, 2026

El mensaje de respaldo tras el resultado en Yeda

La contienda en el Superdome de Yeda presentó complicaciones tácticas para la esquina del peleador británico durante los primeros tres minutos de combate. Prenga logró conectar combinaciones de poder que enviaron a la lona al medallista olímpico de Londres 2012 en dos oportunidades, obligando a la aplicación de las cuentas de protección reglamentarias por parte del oficial del combate antes de la definición por la vía rápida en la segunda ronda.

A pesar de la inestabilidad inicial registrada sobre el tapiz, la recuperación del pugilista inglés fue valorada por los analistas y competidores del sector. A través de sus perfiles oficiales de redes sociales, Jake Paul expresó su respaldo hacia el desempeño de su exrival, recordando además a los colaboradores fallecidos en el accidente automovilístico sufrido por el británico a finales del año pasado: “Me alegro mucho por Joshua por esta victoria después de todo lo que ha pasado. Recuerdo a Sina y a Latz con este triunfo”.

El antecedente en el ring y la secuela deportiva

La victoria de Anthony Joshua representa su primer resultado favorable tras el combate disputado en el Kaseya Center de Miami, Florida. El antecedente inmediato entre ambos deportistas se registró a finales del año anterior, cuando Jake Paul fue superado por la vía del nocaut técnico en el sexto episodio, sufriendo lesiones óseas en la mandíbula que requirieron intervención quirúrgica y un periodo de rehabilitación médica.

Posterior a ese compromiso de diciembre, el atleta británico enfrentó un periodo de pausa obligatoria debido al percance vial ocurrido en territorio nigeriano, donde dos integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida. El retorno a los entrenamientos en el gimnasio y la posterior consecución del triunfo en Arabia Saudita cierran un ciclo de reestructuración física para la representación de Watford.

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