Anthony Joshua apretó para noquear a Kristian Prenga en dos asaltos

El boxeador británico Anthony Joshua resolvió un escenario adverso en territorio internacional al superar por la vía del nocaut técnico en el segundo episodio al albanés Kristian Prenga.

El combate estelar de la cartelera celebrada en el Superdome de Yeda, Arabia Saudita, se definió a los 2:43 minutos del segundo asalto, permitiendo que el exmonarca de peso pesado mantenga la ruta abierta para pactar el enfrentamiento contra su compatriota Tyson Fury a finales del presente año.

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The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga! ?#JoshuaPrenga ?? pic.twitter.com/ozAV5r3wJI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026

Un primer asalto marcado por dos caídas

El desarrollo inicial de la contienda presentó complicaciones inmediatas para la esquina del peleador inglés.

Cuando apenas transcurrían los primeros treinta segundos del episodio de apertura, Anthony Joshua recibió un golpe ascendente que lo envió a la lona de forma imprevista. A pesar de ponerse de pie tras la cuenta de protección inicial, la inestabilidad física del excampeón fue aprovechada por Prenga, quien mantuvo una ofensiva constante sobre las cuerdas para mermar la resistencia de su oponente.

La presión ejercida por el retador albanés derivó en un nuevo desequilibrio sobre la lona, obligando al oficial del combate a aplicar la segunda cuenta reglamentaria a favor de la esquina visitante.

Highlights of Anthony Joshua's epic comeback victory against Kristian Prenga in Jeddah ?#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN ? pic.twitter.com/T6bq3x0tUF — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

No obstante, Anthony Joshua logró mantenerse firme sobre el tapiz durante los segundos finales del primer round, cerrando las acciones con un cruce directo de golpes antes de escuchar el sonido de la campana de descanso.

Ajuste de distancia y la definición por la vía rápida

La estrategia de la esquina británica cambió drásticamente al inicio del segundo asalto para evitar que el rival consolidara su ventaja ofensiva. Durante los primeros pasajes del período, Anthony Joshua utilizó el jab de izquierda para marcar la distancia sobre el cuadrilátero, neutralizando los intentos de ataque de su contrincante y llevando el ritmo de las acciones hacia la zona de cuerdas.

Kristian Prenga fue derribado brutalmente por Anthony Joshua en Jeddah, Arabia Saudí. (AP/Ali Issa)

La definición de la pelea ocurrió en el tramo final del segundo episodio mediante una secuencia de combinaciones precisas al rostro del peleador albanés. Luego de conectar un jab continuo de izquierda seguido por un recto de derecha, Anthony Joshua arrinconó a Prenga contra el encordado para descargar una ráfaga de tres impactos a la cabeza, logrando que el cuerpo del rival quedara parcialmente fuera del cuadrilátero mientras el réferi decretaba el final del pleito.

Declaraciones en el ring y el panorama ante Tyson Fury

Tras la confirmación del resultado oficial en el centro del ring, el pugilista inglés analizó las dificultades de la primera ronda y fijó su postura sobre el futuro de su carrera deportiva. “Superé el peligro inicial, ajusté la distancia con el jab y ejecuté la combinación en el momento preciso para cerrar el combate”, declaró Anthony Joshua a la cadena DAZN durante la entrevista posterior a la pelea sobre la lona en Arabia Saudita, añadiendo respecto al esperado choque en el peso completo: “Cumplí con el compromiso de hoy y la ruta queda despejada para cerrar los detalles de la pelea contra Tyson Fury”.

Anthony Joshua was emotional in the ring after winning his return fight:



"That was spirit, that was Latz, that was Sina, that was the families. That hurts even talking about it… It's been tough. It's my brothers. But I don't want to talk about it." ?pic.twitter.com/ke7pUD3p72 https://t.co/8LHQRbQy4U — Championship Rounds (@ChampRDS) July 25, 2026

Esta victoria representa el primer triunfo para Anthony Joshua tras superar su compromiso frente a Jake Paul y completar su proceso de recuperación física luego del accidente automovilístico sufrido a finales del año pasado. Con el resultado positivo de Fury sobre Mariusz Wach un día antes en Tailandia, las empresas promotoras iniciarán las gestiones finales para oficializar el combate unificatorio en el Reino Unido durante el cuarto trimestre del calendario.

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