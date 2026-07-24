Canelo Álvarez ataca a Benavídez diciendo que no es mexicano
"No es mexicano. Es mexicoamericano, es diferente", sostuvo de manera tajante Saúl "Canelo" Álvarez al ser consultado sobre el púgil de raíces aztecas
El debate en torno a la identidad nacional en el pugilismo profesional sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del campeón tapatío. Durante una conversación concedida al periodista Ariel Helwani, Saúl Canelo Álvarez descartó que David Benavídez pueda ser considerado como la próxima gran figura del boxeo de México, argumentando que las raíces nativas de su colega difieren de las de aquellos nacidos dentro del territorio nacional.
La controversia se originó cuando la fuente informativa cuestionó al atleta de Jalisco sobre qué peleador asumirá el liderazgo del mercado azteca en los próximos años, mencionando el nombre del actual campeón de peso crucero.
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Ante la interrogante sobre el retador de origen mexicoamericano, Canelo Álvarez respondió de forma contundente al señalar: “No es mexicano. Es mexicoamericano, es diferente”, marcando una distinción entre los pugilistas nacidos en suelo nacional y aquellos desarrollados en Estados Unidos con ascendencia hispana.
Claressa Shields a la defensa de las raíces
Las afirmaciones vertidas en el espacio de Ariel Helwani provocaron repercusiones inmediatas entre diversos referentes de la disciplina a nivel internacional.
La pugilista estadounidense Claressa Shields utilizó sus perfiles oficiales de redes sociales para expresar su desacuerdo con las palabras de Canelo Álvarez, respaldando públicamente la ascendencia familiar del peleador de Arizona ante los cuestionamientos sobre su nacionalidad deportiva.
En su publicación digital, la multicampeona mundial fue directa al respaldar el origen del peleador mexicoamericano, cuyo padre nació en territorio nacional. “Benavídez es cien por ciento mexicano real. No me importa esa etiqueta americana que le ponen enfrente. Él es tan mexicano como Canelo Álvarez”, escribió la atleta en sus plataformas de difusión para defender el arraigo cultural del boxeador.
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