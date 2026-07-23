Tyson Fury renuncia a recuperar cualquier título de campeón

La reestructuración de las fajas mundiales en la categoría de los pesos pesados no alterará las prioridades del boxeador británico.

Tras la decisión de Oleksandr Usyk de renunciar a sus cinturones de las principales organizaciones del pugilismo, Tyson Fury confirmó que no tiene la intención de involucrarse en los procesos eliminatorios para intentar recuperar los cetros de la división.

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La postura del deportista surge en la antesala de su combate a diez asaltos en Tailandia frente al polaco Mariusz Wach.

Luego de haber retomado la actividad profesional con un triunfo por la vía de las tarjetas ante Arslanbek Makhmudov, el veterano británico argumentó que el estatus alcanzado a lo largo de sus tres décadas en el ring le permite seleccionar sus propios proyectos sin depender de la aprobación de los organismos sancionadores.

La crítica hacia los actuales monarcas de la división

Durante la conferencia de prensa final previa a su compromiso en Pattaya, el pugilista analizó el panorama de los atletas que hoy ostentan fajas mundiales en la categoría. Para Tyson Fury, los actuales monarcas han obtenido sus reconocimientos sin haber superado los retos de la misma exigencia que él afrontó durante las etapas cumbre de su trayectoria profesional.

“Él no. A todos esos hombres les han regalado títulos mundiales. Nunca pelearon realmente contra nadie para conseguirlos. Fabio Wardley, recibió el título mundial como regalo. Daniel Dubois, recibió un título mundial como regalo. Agit Kabayel, recibió un título mundial como regalo. [Murat] Gassiev, recibió un título mundial como regalo. ¿Cómo se puede comparar a esos hombres conmigo, que he peleado contra las leyendas de este deporte y las he vencido por los títulos? Imposible”, declaró Tyson Fury ante los reporteros en la comparecencia oficial en Tailandia, añadiendo sobre la diferencia jerárquica: “Ellos están en su propio grupito, y yo estoy en lo alto del Empire State Building”.

La autonomía profesional y las peleas de exhibición

El análisis del peleador inglés también abarcó la viabilidad de explorar combates cruzados o eventos mediáticos de gran escala en lugar de seguir las pautas de las clasificaciones tradicionales. La experiencia previa de Tyson Fury al enfrentar a figuras de otras disciplinas como Francis Ngannou en la temporada de 2023 sentó un antecedente que el atleta considera válido para administrar la fase final de su carrera deportiva.

“Todos estos tipos, escuchen, cada uno está haciendo lo suyo. Cada uno va a pelear entre ellos”, explicó el boxeador durante la misma rueda de prensa con los medios internacionales. “Incluso después de estar retirado durante 10 años, podría regresar y tener una oportunidad por el título mundial en cualquier momento, porque he pagado el precio. He dedicado horas y años a este deporte para poder hacer eso. Siempre seré un nombre importante… Hago lo que quiero”, concluyó el exmonarca.

El panorama competitivo tras la cartelera en Asia

El desarrollo del evento en el territorio asiático precede a la jornada deportiva donde Anthony Joshua se medirá ante el albanés Kristian Prenga en Arabia Saudita. Si ambos exponentes británicos logran salir airosos de sus respectivas carteleras del fin de semana, la promotora proyecta avanzar en la organización de un enfrentamiento directo entre ambos para el cierre del calendario de competencias.

De esta manera, el futuro en los encordados para Tyson Fury se mantendrá enfocado en compromisos de alto perfil comercial y de atractivo para la afición. El boxeador británico dejó en claro que la búsqueda de campeonatos sancionados ya no constituye un motor en su preparación diaria, dando prioridad a las veladas que le garanticen la autonomía de elegir a sus oponentes sobre el tapiz.

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