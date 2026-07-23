Canelo Álvarez reveló los mejores cuatro boxeadores de la historia

El debate sobre las figuras más influyentes en la historia del boxeo profesional sumó un nuevo análisis por parte de uno de sus referentes contemporáneos.

Durante su participación en el espacio informativo The Ariel Helwani Show, el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez compartió su listado con los cuatro pugilistas que considera los más destacados de todos los tiempos.

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Las elecciones para el podio histórico del boxeo

En la conversación sostenida con el periodista Ariel Helwani, el exmonarca indiscutido de las 168 libras enumeró a las leyendas que integran su selección personal.

Al ser consultado sobre quiénes conformarían la representación máxima de la disciplina, el tapatío mencionó a tres figuras tradicionales del pugilismo internacional y sumó un nombre de la escena nacional que generó comentarios entre la prensa especializada.

Canelo names the four fighters on his boxing Mount Rushmore:



?? Muhammad Ali

?? Sugar Ray Robinson

?? Gilberto Román

?? Julio César Chávez pic.twitter.com/Ul1jVuP9aB — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 22, 2026

“Muhammad Ali, [Sugar] Ray Robinson, Gilberto Román y Julio César Chávez”, declaró Canelo Álvarez al detallar sus preferencias históricas. La inclusión del bicampeón mundial de peso supermosca Gilberto Román representó el elemento distintivo de su respuesta frente a las selecciones habituales del público general.

La influencia de Gilberto Román y el aprendizaje en el gimnasio

El reconocimiento hacia Gilberto “El Chaparral” Román responde a un proceso de formación técnica que el peleador de Guadalajara desarrolló durante las etapas iniciales de su carrera.

La preparación de Canelo Álvarez bajo la dirección de su entrenador Eddy Reynoso incluyó el estudio constante de grabaciones en formato DVD sobre el estilo defensivo del exmonarca de las 115 libras.

A pesar de su prematuro fallecimiento a los 29 años de edad, Román construyó un historial en la división supermosca caracterizado por el dominio de la distancia y la evasión de impactos. Esta cualidad técnica motivó que el atleta tapatío destacara la trayectoria de su compatriota a la par de campeones consagrados como Ali, Robinson y Chávez.

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