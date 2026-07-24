Tyson Fury superó sin problemas su paso por Tailandia y va por Joshua

El panorama de la división de los pesos pesados registró un resultado decisivo en el continente asiático. Durante la jornada celebrada la madrugada de este viernes en el Estadio Max Muaythai de la ciudad de Pattaya, el boxeador británico Tyson Fury resolvió su compromiso de preparación al derrotar por la vía de la detención médica antes del inicio del octavo asalto al experimentado polaco Mariusz Wach.

El enfrentamiento sirvió como la segunda presentación del año para el exmonarca mundial de la categoría máxima, quien aceptó el reto de medir fuerzas contra un contrincante que registró un excedente de casi 30 libras en la ceremonia de pesaje.

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Pese a la ventaja de tonelaje del peleador europeo, la estrategia de la esquina británica se enfocó en mantener la movilidad sobre la lona y desgastar la resistencia del oponente mediante combinaciones constantes a las zonas blandas y al rostro.

? Tyson Fury just beat Mariusz Wach by TKO in the 7th round



Made him quit on his stool ?



(via @boxingkingmedia) pic.twitter.com/5RsO6nUofW — Championship Rounds (@ChampRDS) July 24, 2026

Dominio táctico y volumen de golpes en Pattaya

Desde el campanazo inicial del primer episodio, la preparación de Tyson Fury demostró eficacia al cambiar constantemente de guardia y controlar la distancia con el uso de la mano izquierda. La disparidad de velocidad se hizo evidente a medida que transcurrieron los asaltos, limitando los intentos de respuesta de Wach a impactos aislados de derecha que no lograron alterar la postura del atleta inglés sobre el ensogado.

Durante los episodios intermedios de la contienda, el volumen de golpeo por parte del excampeón se incrementó notablemente. En las acciones correspondientes al cuarto y quinto round, el británico conectó secuencias continuas de hasta diez jabs consecutivos sin recibir respuesta defensiva activa, sumando además combinaciones en la corta distancia mediante ganchos ascendentes que mermaron la movilidad del retador.

AND THE NEW ?@Tyson_Fury claims the new WBC “Humanitarian” Belt with a dominant victory over Mariusz Wach ??



Do you think he beats AJ? #FuryWach | #TysonFury pic.twitter.com/gGQ7RGxjuC — IFL TV (@IFLTV) July 24, 2026

La detención en la esquina y el desenlace de la pelea

La presión sobre la estructura física de Wach alcanzó su punto crítico en el sexto y séptimo capítulo. El boxeador polaco fue llevado en múltiples ocasiones hacia las cuerdas, donde asimiló castigo constante sin lograr articular un ataque que contrarrestara la ofensiva del rival. Al finalizar el séptimo asalto, la acumulación de impactos motivó la intervención del cuerpo técnico en la esquina visitante.

Durante el minuto de descanso previo al octavo round, la esquina del oponente notificó al oficial de mesa que el atleta no se encontraba en condiciones físicas de continuar en la contienda. Tras confirmarse la decisión en el banquillo, el árbitro decretó la detención oficial del combate, otorgando la victoria por nocaut técnico a la esquina inglesa ante los asistentes reunidos en la arena asiática.

“Me mantuve enfocado en ejecutar el trabajo ronda por ronda sin apresurar las acciones”, declaró Tyson Fury a los medios presentes en Pattaya tras concluir el protocolo oficial, añadiendo sobre la planificación de su campamento: “El objetivo era sumar rodaje competitivo y demostrar que la condición física está en el punto exacto para asumir cualquier reto en la división”.

El escenario abierto para la contienda en Wembley

Con este resultado adverso para la esquina polaca, la victoria de Tyson Fury despeja el camino administrativo para concretar una velada de alto perfil comercial durante el último trimestre del calendario de competencias. No obstante, la viabilidad de la cartelera estelar proyectada en la capital inglesa permanece sujeta al resultado del combate que disputará Anthony Joshua este sábado en Yeda frente al albanés Kristian Prenga.

Si la representación de Watford logra salir airosa de su compromiso en territorio de Medio Oriente, las promotoras internacionales avanzarán con las firmas definitivas para programar el esperado choque en el Estadio de Wembley durante el mes de noviembre.

De esta manera, el equipo de Tyson Fury permanece a la expectativa de la jornada dominical para cerrar los acuerdos de unificación en el mercado europeo.

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