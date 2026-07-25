Eddie Hearn no le ve ninguna oportunidad a Fury ante Joshua

El análisis del panorama en la categoría máxima del boxeo profesional continúa generando reacciones tras los compromisos de preparación en territorio internacional. El promotor británico Eddie Hearn evaluó el desempeño mostrado por Tyson Fury durante su victoria por nocaut técnico frente al polaco Mariusz Wach en Tailandia, asegurando que el excampeón de peso pesado muestra signos de desgaste físico que beneficiarán a Anthony Joshua en caso de concretarse su enfrentamiento antes de que concluya el año.

La postura del directivo de Matchroom Boxing se fundamenta en la pérdida de movilidad y reflejos que, a su juicio, exhibió la esquina del peleador británico durante los siete asaltos disputados en Pattaya.

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Para la gerencia que representa al medallista olímpico de Londres 2012, el ritmo mostrado en el evento asiático no supone una amenaza táctica de consideración de cara a los acuerdos comerciales proyectados para el cuarto trimestre de la temporada.

La evaluación técnica del desempeño en Tailandia

Durante una conversación concedida al canal especializado iFL TV, el empresario analizó la evolución física del atleta de 37 años tras completar su segunda reaparición oficial en el calendario. El directivo enfatizó que la distancia y la velocidad de desplazamiento sobre el cuadrilátero difieren drásticamente del rendimiento que el exmonarca solía desplegar en sus defensas de campeonato mundial.

“Creo que está acabado. Acabado es probablemente un poco duro, pero acabado comparado con lo que fue. El tiempo, la velocidad de pies, simplemente no creo que lo tenga”, declaró Eddie Hearn en la entrevista concedida a iFL TV al abordar las condiciones del púgil tras la contienda en la arena asiática.

En el mismo espacio, el promotor reiteró su confianza en el poder de definición de su representado al añadir: “Siempre he creído que AJ lo noquea. Estoy cien por ciento convencido, pero tenemos que demostrarlo”.

La apreciación de Eddie Hearn se produce en la antesala del compromiso que sostendrá Anthony Joshua este sábado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, donde enfrentará al albanés Kristian Prenga. Un resultado favorable para la esquina de Watford mantendría despejada la ruta administrativa para avanzar con las firmas definitivas que permitan programar el combate estelar en el Estadio de Wembley durante el mes de noviembre.

El contexto de una rivalidad histórica en el Reino Unido

El choque entre ambas figuras británicas representa uno de los proyectos de promoción más prolongados en la historia de la división de los pesos pesados. Desde el ciclo de 2020, las negociaciones contractuales entre las partes han enfrentado interrupciones debido a mandatos de los organismos rectores, derrotas imprevistas, retiros temporales y reestructuraciones de calendario que postergaron el anuncio oficial de la cartelera.

El camino de la representación de Joshua ha requerido un proceso de adaptación tras atravesar escenarios de alta complejidad dentro y fuera del ensogado. Tras asimilar un resultado adverso ante Daniel Dubois, el boxeador debió enfrentar además las consecuencias del accidente automovilístico ocurrido en Nigeria a finales del año 2025, un suceso en el cual fallecieron dos colaboradores cercanos a su equipo de entrenamiento.

Ante este panorama de reconstrucción deportiva, la estrategia diseñada por Eddie Hearn contempla consolidar la reaparición de su atleta en territorio de Medio Oriente antes de formalizar los acuerdos de unificación. La evaluación que realiza Eddie Hearn sobre el estado actual de la categoría sugiere que la envergadura y el volumen de golpeo de Joshua serán los factores determinantes para resolver la contienda por la vía rápida frente al público del Reino Unido.

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