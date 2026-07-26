Tim Tszyu superó a Errol Spence Jr. para reavivar su carrera

El pugilista Tim Tszyu dio un paso decisivo para reestructurar su trayectoria profesional al vencer por decisión unánime al estadounidense Errol Spence Jr. en el combate estelar celebrado en las instalaciones de la Afterpay Arena de Sídney, Australia.

El exmonarca de peso superwélter dominó la segunda mitad de la contienda a doce episodios dentro de la categoría de peso medio, registrando tarjetas oficiales favorables de 118-110, 117-111 y 117-111 para sellar el resultado ante la afición local.

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TSZYU BEATS SPENCE ?



Highlights from Tim Tszyu’s victory over Errol Spence ??#SpenceTszyu | July 25 | DAZN and DAZN on Prime ? pic.twitter.com/ntYRyMB6FA — Ring Magazine (@ringmagazine) July 26, 2026

El dominio táctico y el control del ritmo en Sídney

Durante los primeros cuatro asaltos de la velada, el enfrentamiento registró pasajes de paridad ofensiva sobre el cuadrilátero. Spence buscó recortar la distancia mediante el uso del jab y ataques continuos a las zonas blandas para limitar la movilidad de su rival, mientras que Tim Tszyu mantuvo una postura paciente hasta encontrar el tiempo reglamentario para soltar sus combinaciones de derecha.

A partir del quinto episodio, las acciones del combate comenzaron a inclinarse a favor de la esquina local mediante el uso del contragolpe directo. En la entrevista concedida sobre el ensogado al finalizar la contienda para la transmisión oficial de la cadena Main Event, Tim Tszyu analizó la ejecución de su estrategia y reconoció el recorrido de su contraparte: “Sabía que debía mantener la calma durante los primeros asaltos y ajustar la distancia. Errol Spence es un peleador con gran trayectoria y leyenda de este deporte, pero mi objetivo era demostrar que estoy listo para competir en la cima de los pesos medios”.

La transición del combate a partir de la mitad del pleito

Con la llegada del sexto asalto, Tim Tszyu consolidó su ventaja en las tarjetas de los tres jueces al imponer un volumen constante de golpes a la cabeza y a la zona media de su oponente. El boxeador texano acusó el desgaste físico derivado de su periodo de inactividad, limitando sus respuestas a ataques aislados que no lograron alterar la postura del atleta australiano sobre el tapiz.

A pesar de que la contienda completó los doce episodios programados sin caídas en la lona, la recta final del combate confirmó el dominio del peleador de Sídney en los intercambios en la corta distancia. Por su parte, Spence admitió en las declaraciones posteriores a la pelea transmitidas por la misma señal televisiva (Main Event) que el resultado marca la conclusión de su carrera deportiva: “Di todo lo que tenía dentro del ring, pero el tiempo no perdona y mi cuerpo no respondió como necesitaba. Es momento de dar un paso al costado y anunciar mi retiro del boxeo profesional”.

ERROL SPENCE JR. ANUNCIÓ SU RETIRO DEL BOXEO TRAS CAER ANTE TIM TSZYU ? pic.twitter.com/ItoUSFvV28 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 26, 2026

El retiro de Errol Spence Jr. y el futuro de Tim Tszyu

El resultado adverso representa el cierre definitivo de la trayectoria de Errol Spence Jr. en el boxeo de paga, categoría donde llegó a unificar tres coronas mundiales en la división de peso wélter. Tras cumplir una pausa competitiva de casi tres años posterior a su enfrentamiento ante Terence Crawford, el boxeador de 36 años no logró restablecer su posición dentro de las clasificaciones internacionales.

El triunfo sobre el cuadrilátero de Sídney coloca a Tim Tszyu en una posición de privilegio para negociar oportunidades de título mundial en la categoría de las 160 libras. De esta manera, Tim Tszyu reafirma el legado de su familia en el boxeo australiano e iniciará el proceso de negociación con las empresas promotoras para definir la fecha y la sede de su próximo compromiso internacional.

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