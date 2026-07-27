Edgar Berlanga se repuso de una caída para noquear a Steven Butler en siete rounds

El peleador neoyorquino de origen puertorriqueño Edgar Berlanga retomó el camino del triunfo con una actuación contundente al superar por la vía del nocaut técnico en el séptimo episodio al canadiense Steven Butler.

La contienda estelar de la cartelera Zuffa Boxing 09, celebrada en el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York, requirió que el púgil de Brooklyn superara un derribo en el segundo asalto para terminar imponiendo la fuerza de su golpeo y mejorar su marca profesional a 24 victorias, dos derrotas y 19 definiciones por la vía rápida.

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El asalto inicial mostró a ambos contendientes analizando la distancia desde la zona central del cuadrilátero. El deportista neoyorquino inició con un planteamiento cauteloso, estudiando el desplazamiento de un oponente que se presentaba a la cita con una racha de cuatro victorias consecutivas por la vía del nocaut.

Una caída imprevista en el inicio del combate

Las acciones aumentaron de intensidad durante el segundo capítulo, cuando Edgar Berlanga comenzó a conectar combinaciones efectivas sobre la humanidad del rival. No obstante, en los últimos segundos de ese episodio, Butler conectó un golpe directo a la cabeza que envió al boricua al tapiz de forma sorpresiva. El peleador local logró reincorporarse de manera inmediata, mostrando estabilidad física ante el conteo de protección del oficial.

Al finalizar el compromiso, Edgar Berlanga analizó ese instante crítico durante la entrevista concedida a la transmisión oficial sobre el ring: “Fue un descuido técnico donde me atrapó bien fuera de balance, pero en ningún momento me sentí lastimado. Sabía que tenía la condición física y el control mental para ajustar la estrategia de inmediato”, declaró el boxeador para explicar su rápida recuperación.

El dominio táctico y el castigo progresivo

A partir del tercer episodio, el enfrentamiento tomó un rumbo favorable para la esquina local. El peleador neoyorquino conectó un recto de derecha que desestabilizó al canadiense desde los primeros instantes del round, iniciando un castigo sistemático al cuerpo y al rostro de su oponente a medida que transcurrían las acciones reglamentarias.

La superioridad sobre el ensogado se acentuó entre el cuarto y el sexto asalto. Aunque Butler mantuvo una postura valiente intentando responder a los intercambios en la distancia corta, perdió la precisión necesaria para frenar la ofensiva rival. En el cierre del sexto episodio, una combinación pesada de impactos envió a la lona al canadiense, dejando la definición del pleito prácticamente encaminada.

La definición y el panorama en supermediano

El desenlace de la velada ocurrió al inicio del séptimo round, cuando el boxeador local salió a acorralar a su contrincante contra las cuerdas. Tras asimilar una ráfaga continua de golpes a la cabeza sin respuesta defensiva activa, el réferi Eric Dali intervino para decretar la detención oficial del combate a los 1:14 minutos del asalto mientras Butler caía nuevamente al tapiz.

En la conferencia de prensa posterior al evento, el atleta reflexionó sobre el significado de este resultado en su primera presentación con la nueva promotora: “Esta victoria representa un reinicio necesario en mi carrera. venía de enfrentar escenarios complejos y necesitaba demostrarme a mí mismo y a la división que sigo perteneciendo a la élite de las 168 libras”, puntualizó Edgar Berlanga.

Este triunfo le permite al pugilista dejar atrás un periodo difícil en el que registró dos derrotas en sus tres presentaciones previas ante Saúl “Canelo” Álvarez por decisión y frente a Hamzah Sheeraz por nocaut.

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