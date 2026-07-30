Kristian Prenga niega los rumores de ser sobornado para perder frente a Anthony Joshua

El entorno del peleador albanés Kristian Prenga ha salido al paso para desmentir categóricamente las especulaciones que sugieren un presunto arreglo o soborno durante su reciente enfrentamiento en Yeda, Arabia Saudita.

Keith Sullivan, mánager del pugilista, explicó públicamente las razones técnicas y físicas por las cuales su representado no pudo sostener el ritmo de combate frente a Anthony Joshua, rechazando cualquier versión sobre arreglos al margen del reglamento.

La controversia surgió tras el drástico cambio de giros sobre el ensogado entre el primer y el segundo episodio.

Prenga sorprendió a los aficionados al enviar a la lona al británico en el asalto inicial, rozando la victoria por la vía rápida; sin embargo, en la siguiente ronda el desarrollo de las acciones cambió radicalmente hasta culminar con la definición a favor del excampeón mundial.

Scary stuff man! Anthony Joshua dropped twice in round 1 against Kristian Prenga. They bullshitted too much that Fury Joshua doesn't mean as much as it used too. pic.twitter.com/cf7tOazCyu — TstreeT Controversy (@TstreeT_Contro) July 25, 2026

La postura oficial ante las especulaciones en Arabia Saudita

Ante la proliferación de comentarios sobre una supuesta intervención externa entre asaltos, la esquina del boxeador albanés fue enfática al desestimar cualquier irregularidad. En declaraciones concedidas a la emisora deportiva talkSPORT, Keith Sullivan abordó las dos versiones principales que circularon en las redes sociales para aclarar lo ocurrido en el recinto asiático.

“Había dos teorías conspirativas. Una era que Turki Al-Alshikh se había pasado a nuestro bando, pero él ni siquiera estaba en Yeda, así que eso jamás sucedió”, declaró el mánager añadiendo sobre la segunda hipótesis: “La otra teoría era que alguien de Sela o Matchroom vino a susurrar a nuestra esquina. Si miran las imágenes, se darán cuenta de que eso nunca ocurrió”.

After scoring two opening round knockdowns, Kristian Prenga completely froze in the second round. He did absolutely nothing, gave up ground and got knocked out. Bizarre.#JoshuaPrenga — Rob Tebbutt (@RobTebbutt) July 25, 2026

La enfermedad previa y las consecuencias en la condición física

De acuerdo con la explicación del equipo de trabajo, la causa real de la disminución en el rendimiento del peleador respondió a un problema de salud sufrido durante las semanas previas al compromiso.

Prenga permaneció en cama durante ocho días continuos antes de trasladarse a Dubái para someterse a revisiones médicas, lo que le impidió realizar sus sesiones de entrenamiento cardiovascular durante casi tres semanas.

Sullivan detalló el impacto que causó esta inactividad en la mentalidad del atleta al momento de sonar la campana para el segundo asalto. “Kristian se levantó del taburete y me dijo que sintió exactamente la misma sensación de cuando estaba en cama jadeando por aire y sin energía. La falta de acondicionamiento físico acumulado en las tres semanas previas le pasó factura en ese instante preciso“, argumentó el representante.

El factor de la experiencia y la reacción de Anthony Joshua

El desgaste físico obligó a que el pugilista alterara la estrategia trazada por sus entrenadores, buscando tomar distancia para dosificar sus energías. Esta decisión táctica le otorgó a Anthony Joshua el espacio necesario para establecer su jab de izquierda y tomar el control definitivo de las acciones en el cuadrilátero.

Kristian Prenga's manager Keith Sullivan has reacted angrily to claims that Prenga was bribed during his fight with Anthony Joshua and has revealed that Prenga was actually ill going into the fight ??#JoshuaPrenga | #KristianPrenga | #BoxingNews pic.twitter.com/7psD5AxmIw — IFL TV (@IFLTV) July 30, 2026

El representante del púgil albanés reconoció que la jerarquía de Anthony Joshua fue determinante para capitalizar ese instante de vacilación sobre el ring. “Kristian pensó que podía mantener la distancia para conservar algo de energía, y esa pequeña apertura fue todo lo que necesitó un peleador de la experiencia de Anthony Joshua para abrir la puerta de par en par y tomar el control con su potencia”, explicó Sullivan.

A pesar del resultado adverso, la esquina de Prenga valoró el espectáculo brindado durante los minutos que duró la contienda, destacando que el púgil logró poner en aprietos a la promotora Matchroom Boxing durante el primer episodio. La presentación de Anthony Joshua ratificó su victoria por la vía rápida, dejando despejada la ruta para sus próximos compromisos en la división de los pesos pesados.

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