Mauricio Sulaimán considera que postura de Zuffa Boxing se va desvaneciendo

El escenario administrativo del boxeo internacional experimenta una fase de estabilización tras los recientes debates legislativos en el Congreso de los Estados Unidos.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, señaló que la estrategia de confrontación mantenida por la empresa Zuffa Boxing hacia las entidades tradicionales ha comenzado a ceder ante la realidad operativa del deporte.

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Las modificaciones introducidas al proyecto de la Ley de Revitalización del Boxeo Estadounidense Muhammad Ali por los senadores Ted Cruz y Jacky Rosen permitieron reestructurar las reglas de juego.

La propuesta legislativa contempla que las denominadas Organizaciones Unificadas de Boxeo puedan colaborar con las cuatro entidades reguladoras principales y autoriza la coexistencia de más de un monarca por categoría.

#Boxeo. Actualización de la Ley Muhammad Ali. Se mueve el tablero del boxeo mundial.

Los senadores Ted Cruz y Jacky Rosen presentaron hoy una versión actualizada de la Ley Muhammad Ali. Si llega a aprobarse, podría ser la reforma más importante del boxeo profesional en Estados? — Jairo Cuba (@jaircuba) July 30, 2026

Los cambios en la Ley Ali y la regulación de la industria

Durante una conferencia de prensa organizada para la presentación de la nueva serie de transmisiones de TNT y DAZN, Mauricio Sulaimán expuso el impacto que tuvieron los primeros borradores del proyecto de ley. El dirigente argumentó que las intenciones iniciales de imponer un sistema cerrado generaron resistencia entre los promotores y los propios deportistas.

“Hubo una moción para modificar la Ley Ali original de 2001, lo que tuvo un impacto en promotores, boxeadores y organizaciones, y luego todo se complicó por la forma en que se presentó, con tanta agresividad y tanta imposición”, declaró el titular del organismo en el encuentro con los medios de comunicación.

El intento de Zuffa Boxing por establecer clasificaciones independientes y fajas exclusivas sin la intervención de las entidades reguladoras resultó ser una medida de corta duración. Las dinámicas de mercado obligaron a la promotora a gestionar carteleras conjuntas con empresas tradicionales para programar enfrentamientos de alto perfil comercial en el calendario de fin de temporada.

? “This is what boxing is all about.”



WBC President Mauricio Sulaimán shares his thoughts on the historic collaboration between Top Rank, Golden Boy, PBC and ProBox Promotions to deliver the Lamont Roach Jr. vs. William Zepeda card.



Is this the blueprint for boxing’s future?? pic.twitter.com/A07iRX3sK9 — BoxingScene.com (@boxingscene) July 31, 2026

El valor del cinturón verde y oro en las grandes carteleras

La programación del combate del 12 de septiembre entre Ryan García y Conor Benn refleja la necesidad de contar con el respaldo de las organizaciones históricas. Aunque Benn se incorporó recientemente a las filas de Zuffa Boxing, la contienda requiere la validación del campeonato mundial de peso wélter de la entidad con sede en México.

En declaraciones concedidas al portal especializado BoxingScene, Mauricio Sulaimán analizó el peso institucional que mantiene el cinturón en la promoción del evento. El dirigente recordó que el campeón actual ha mantenido una postura constante de respaldo hacia el organismo, luciendo el cetro en plataformas de alcance masivo en la televisión norteamericana.

“Es una gran pelea. García es el mejor embajador del CMB, con el cinturón, las animadoras y todo lo demás. Y Conor Benn lleva muchos años pidiendo pelear por el cinturón del CMB. Ambos tienen una gran historia con el CMB, y estoy muy orgulloso”, pormenorizó el directivo a BoxingScene al evaluar el alcance del pleito.

Respecto a los intentos pasados de limitar su presencia en eventos como la contienda entre Terence Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, Mauricio Sulaimán afirmó a la misma fuente informativa que las restricciones administrativas carecen de fundamento legal en la actualidad: “No debería haber ninguna razón por la que no se me permita subir a ningún ring”.

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