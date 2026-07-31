Juan Manuel Márquez habla de las debilidades de Joshua y lo que podría costarle ante Fury

Tras el retorno a los encordados de los principales exponentes británicos en territorio asiático y de Medio Oriente, el ex campeón mundial Juan Manuel Márquez compartió su perspectiva técnica respecto a la resistencia física exhibida por Anthony Joshua y cómo dicho factor incidirá en su proyectada contienda frente a Tyson Fury.

A pesar de que el peleador de Watford logró superar dos caídas en el asalto inicial para terminar imponiéndose por la vía rápida en el segundo episodio ante el albanés Kristian Prenga en Yeda, las secuencias de apertura encendieron las alarmas entre los analistas del deporte.

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Para el púgil azteca, la capacidad de asimilación de impactos del exmonarca olímpico representa una fragilidad estructural que condicionará su desempeño táctico en los compromisos de mayor exigencia de la temporada.

El análisis técnico sobre la asimilación de golpes

Durante una conversación sostenida con el periodista Eduardo Camarena en el espacio digital Desde el Ring, el exmonarca mexicano evaluó las complicaciones que enfrentó el británico en los primeros tres minutos de combate.

De acuerdo con la perspectiva de Juan Manuel Márquez, la falta de concentración inicial expuso vacíos defensivos que un peleador con mayor volumen ofensivo sabrá capitalizar sobre el cuadrilátero.

“Creo que con lo que nos mostró, esa fragilidad que tiene en cuestión de quijada, de mandíbula, es preocupante”, declaró Juan Manuel Márquez en el programa Desde el Ring al abordar la actuación del deportista en Arabia Saudita.

“Pero se vio sorprendido en el primer episodio. Cuando te sorprenden es porque estás frío, te llegan a tocar frío y te pueden mandar a la lona, imagínate si te agarran frío y luego Prenga, un peleador que ha ganado todas sus peleas por nocaut prácticamente estaba dando la sorpresa, pero supo acomodar las cosas Anthony Joshua, en su esquina lo mandaron a manejar la distancia”, pormenorizó el analista deportivo en el citado espacio audiovisual.

La capacidad del cuerpo técnico para corregir el plan de trabajo en el segundo episodio permitió que el británico tomara el control del espacio mediante el uso constante del jab de izquierda. No obstante, la vulnerabilidad mostrada ante los ataques rectos de Prenga sirve de antecedente para evaluar lo que sucederá cuando deba ajustar la distancia frente a la esquina de Fury.

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