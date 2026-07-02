Ola de calor golpea a al país y el 70% de la población permanece bajo alerta por temperaturas extremas

Una intensa ola de calor se extiende sobre gran parte de Estados Unidos y mantiene bajo alertas meteorológicas a alrededor de 238 millones de personas, equivalentes al 70% de la población del país, mientras las autoridades advierten que las temperaturas extremas podrían romper récords históricos durante el fin de semana del Día de la Independencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un sistema de alta presión conocido como heat dome (domo de calor) ha favorecido la acumulación de aire cálido sobre el centro y el este del país, elevando las temperaturas por encima de los niveles habituales y provocando índices de calor de entre 38 y 46 grados Celsius en numerosas regiones.

Los estados con el nivel más alto de alerta incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama y Misisipi, donde la combinación de calor y humedad representa un riesgo elevado para la salud, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre.

Dangerous, record-breaking heat will continue across most of the central and eastern U.S through Friday, then focusing across the eastern U.S. through the Independence Day holiday weekend. Peak heat indices of up to 115 degrees are possible.



Areas highlighted as "Extreme"? pic.twitter.com/QENm49z31U — National Weather Service (@NWS) July 2, 2026

En la ciudad de Nueva York se pronosticaron temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de hasta 111 grados, lo que convertiría la jornada en la más calurosa registrada en más de una década. En tanto, Washington D.C. y Baltimore se acercan a sus máximos históricos, con temperaturas previstas de hasta 111 grados.

Los meteorólogos prevén que las condiciones extremas persistan durante el fin de semana del 4 de julio, una de las fechas con mayor movilidad y actividades al aire libre en Estados Unidos. Además de las altas temperaturas diurnas, las noches permanecerán inusualmente cálidas, con mínimas superiores a los 79 grados Fahrenheit en varias ciudades, reduciendo la capacidad del organismo para recuperarse del estrés térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que “el calor peligroso continuará durante varios días en amplias zonas del centro y este del país”, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar actividades extenuantes durante las horas de mayor radiación solar y acudir a espacios con aire acondicionado cuando sea posible.

Presión sobre la red eléctrica

La demanda extraordinaria de electricidad para alimentar millones de sistemas de aire acondicionado también ha encendido las alarmas entre las autoridades energéticas.

El Departamento de Energía de Estados Unidos emitió una orden de emergencia para el operador PJM Interconnection, la mayor red eléctrica del país, que abastece a 13 estados y al Distrito de Columbia, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico y evitar apagones durante el pico de consumo. Como parte de las medidas, el secretario de Energía, Chris Wright, instruyó a grandes consumidores de electricidad, incluidos centros de datos, a utilizar sus generadores de respaldo cuando sea necesario para reducir la carga sobre la red.

La decisión responde a previsiones de demanda cercanas a máximos históricos, impulsadas por el uso masivo de sistemas de refrigeración en medio del episodio de calor extremo. Empresas eléctricas de diversos estados también han solicitado a la población reducir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda para preservar la estabilidad del sistema.

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