Jimmy Kimmel y Disney firman extensión para mantener ‘Jimmy Kimmel Live!’ hasta 2027

El comediante Jimmy Kimmel permanecerá al frente de su programa nocturno en ABC al menos hasta 2027, tras firmar una extensión de contrato de un año con Disney. El acuerdo, confirmado por el propio presentador en redes sociales, asegura la continuidad de “Jimmy Kimmel Live!”, más allá de lo inicialmente previsto, ya que su contrato anterior expiraba en 2026.

La renovación llega en un momento particular para el formato de late night, que enfrenta desafíos ante el cambio de hábitos de consumo televisivo. Mientras programas como el “Late Show” de Stephen Colbert en CBS finalizarán su emisión tradicional en mayo del próximo año, Kimmel se mantendrá como una de las figuras más longevas del género, presentando su programa desde enero de 2003.

Un formato en transición

El negocio del late night está experimentando un declive en audiencia tradicional conforme los espectadores, especialmente los más jóvenes, migran hacia plataformas de streaming. Los productores ahora prestan tanta atención a las métricas de YouTube como a los índices de audiencia televisiva tradicionales.

Aunque presentadores como Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert siguen generando titulares y contenido viral, lo hacen para audiencias más reducidas. Incluso la programación se ha ajustado: ninguno de los programas nocturnos principales emite los viernes actualmente.

A lo largo de más de dos décadas, Kimmel transformó su programa desde un espacio para su humor a veces irreverente -en sus inicios el público en el estudio podía consumir alcohol- hasta convertirse en una plataforma que aborda con mayor frecuencia temas de actualidad y política.

El presentador, que comenzó su carrera en radio antes de ganar visibilidad en Comedy Central, se ha distinguido de contemporáneos como Fallon y Colbert -provenientes de programas como “Saturday Night Live”- manteniendo una imagen de “hombre común” mientras ocasionalmente se enfrenta a detractores en redes sociales.

