Regresa Jimmy Kimmel al aire y arremete contra Trump tras suspensión de su programa

Jimmy Kimmel regresó a su programa en la cadena ABC y agradeció el apoyo “de quienes se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto” tras la cancelación de su programa por los comentarios sobre el conservador Charlie Kirk.

Luego de varios días de suspensión, Disney, dueña de la cadena ABC, que transmite el programa de Kimmel en EE.UU. desde 2003, levantó la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, generando gran expectativa.

En su retorno, Kimmel fue bien recibido por el público del estudio con una ovación, incluso, hizo una broma para abrir: “¿Quién tenía 48 horas extrañas, yo o el CEO de Tylenol?”.

Además, el anfitrión dijo que estaba conmovido por el apoyo que había recibido de amigos y fanáticos, pero especialmente de aquellos que no están de acuerdo con él. Citó los comentarios de Ted Cruz y mencionó el apoyo que recibió de Ben Shapiro, Candace Owens y Mitch McConnell.

“A nuestro gobierno no se puede permitir controlar lo que hacemos y no decir en televisión, y tenemos que resistir”, dijo. “He escuchado mucho sobre lo que tengo que decir y hacer esta noche, y la verdad es que no creo que lo que tengo que decir hará mucha diferencia. Si me amas, me amas; si no lo haces, no lo tienes”.

Sin embargo, dijo que lo más importante para él era conferir que “nunca fue mi intención arrojar luz sobre el asesinato de un joven”, dijo Kimmel a través de las lágrimas.

“Entiendo que para algunos que se sintieron mal cronometrados o poco claros o tal vez ambos, y para aquellos que piensan que han señalado un dedo, entiendo por qué están molestos”, dijo Kimmel sobre sus comentarios sobre el asesino sospechoso de Kirk.

“Si la situación se invirtió, hay una buena posibilidad de que hubiera sentido lo mismo. Tengo muchos amigos y familiares en el otro lado de los cuales me gusta y que siguen siendo cercanos, incluso si no estamos de acuerdo en toda la política. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk representa a nadie. Era una persona enferma que creía que la violencia no era el caso”, sentenció.

Jimmy Kimmel just COOKED Trump during his return “He might have to release the Epstein files to distract us from this now.” Trump messed up badly. pic.twitter.com/0VdoxPGJZ0 — Harry Sisson (@harryjsisson) September 24, 2025

Regreso de Kimmel desata furia de Trump

El presidente Donald Trump, cuestionó el regreso del presentador Jimmy Kimmel a la cadena ABC y acusó al programa de ser “un brazo del Comité Nacional Demócrata”, en un mensaje publicado este miércoles en su red Truth Social.

El mandatario republicano afirmó que la cadena de TV había asegurado a la Casa Blanca la cancelación del show, que consideró carente de talento y audiencia.

Trump también sostuvo que el contenido de Kimmel favorece “en un 99% a los demócratas” y sugirió que eso podría equivaler a una contribución ilegal de campaña a ese partido. Señaló además que la reincorporación del presentador pone en riesgo a la cadena y anunció que podría iniciar acciones legales contra ABC.

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel su trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa había sido cancelado! Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia SE FUE, y su ‘talento’ nunca estuvo allí”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Trump mencionó una disputa anterior en la que aseguró haber recibido 16 millones de dólares de la cadena y calificó tanto a Kimmel como al equipo de ABC como “un verdadero grupo de perdedores”. Agregó que espera obtener un resultado más favorable en esta ocasión.

“La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esta vez parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malas audiencias”, sentenció.