¿Dónde se podrá ver el regreso del programa de Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel regresa a la pantalla con su programa nocturno Jimmy Kimmel Live! este martes tras casi una semana una abrupta suspensión que generó polémica.

Aunque el late night regresa a las pantallas, el programa no se emitirá en todo el país debido a que dos compañías propietarias de decenas de canales afiliados a ABC anunciaron que continuarán boicoteando el espacio, de acuerdo con la AFP.

De acuerdo con CNN, Sinclair, el grupo mediático conservador que posee más de 30 estaciones afiliadas a ABC en Estados Unidos, incluyendo en Washington, así como en algunos mercados de California, Texas, Florida e Illinois, anunció que no transmitirá el regreso de Kimmel.

¿Dónde ver el regreso de Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel Live! se transmitirá a partir de a las 11:35 p.m. ET / 10:35 p.m. CT en ABC. También se podrá ver en streaming a través de DirecTV, Hulu + Live TV o Fubo.

Además, Jimmy Kimmel Live! suele publicar segmentos extendidos en YouTube y en ABC.com, facilitando así el acceso a un público más amplio.

Tras casi una semana de su “suspensión indefinida”, la cadena ABC anunció este lunes el regreso del programa del comediante.

“Decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos retomar el programa este martes”, señaló The Walt Disney Company en un comunicado.

¿Por qué suspendieron el programa de Jimmy Kimmel?

La semana pasada, la cadena ABC anunció que había decidido suspender de manera indefinida el programa Jimmy Kimmel Live tras una serie de comentarios polémicos realizados por su conductor, Jimmy Kimmel, sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Seguir leyendo:

· Jimmy Kimmel reaparece en redes horas antes del regreso de su show tras breve suspensión

· ABC anuncia el regreso de Jimmy Kimmel

· Casa Blanca niega presión a la cadena ABC para cancelar programa de Jimmy Kimmel