Jimmy Kimmel reaparece en redes horas antes del regreso de su show tras breve suspensión

El presentador Jimmy Kimmel, quien ha estado en boca de todos por los comentarios que hizo tras el asesinato de Charlie Kirk y que desencadenaron en la suspensión temporal de su programa ‘Jimmy Kimmel Live!’, reapareció en sus redes sociales horas antes de la vuelta de su show a la pantalla de ABC.

En su primera publicación tras la suspensión, y posterior reanudación de su programa, Jimmy Kimmel no hizo mención a lo sucedido, sino que recurrió a su cuenta de Instagram para expresar que extrañaba a Norman Lear, quien falleció el 5 de diciembre del 2023 a los 101 años.

“Extrañando a este chico hoy”, se lee en el mensaje con el que Jimmy Kimmel acompañó su publicación y la foto con la que la ilustró.

La publicación de Jimmy Kimmel tendría un doble propósito y es que a lo largo de su vida Norman Lear se caracterizó por su habilidad para hablar de ciertos temas polémicos, al incluso ser considerado como un pionero en llevar la política a una serie, como sucedió con ‘All in the Family’.

La forma en que Norman hablaba de política y de otros temas lo llevó a ser incluido en la lista de enemigos de Richard Nixon.

Su inclusión en esa lista se debió a que, en 1972, lanzó un capítulo que mostraba a una mujer y su intenciones de abortar al bebé que esperaba, siendo este uno de los tantos temas de los que no se podía hablar abiertamente en ese entonces, pero él lo hacía y hacía arder al mundo.

“Nos enseñó muchísimo sobre temas muy serios, siempre haciéndonos reír, y todos los que trabajan o incluso ven televisión le debemos mucho. Sobre todo yo”, escribió el presentador sobre él horas después de su muerte.

