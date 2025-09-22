ABC anuncia el regreso de Jimmy Kimmel

Mediante un comunicado de prensa se ha confirmado el regreso de Jimmy Kimmel. El conductor y comediante retomará sus labores mañana martes 23 de octubre.

El comunicado emitido por The Walt Disney Company, compañía matriz de ABC, dice: “Decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos retomar el programa este martes”.

“Jimmy Kimmel Live!” fue retirado abrupta e indefinidamente del aire el miércoles de la semana pasada. La cadena de televisión anunció su decisión —suspender a Kimmel— por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk. Esto generó una serie de acciones por parte del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, en conjunto con las cadenas de estaciones afiliadas. Amenazaron a ABC por los comentarios que Kimmel hizo en su monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Kirk, según destacó CNN.

Este es el monólogo que habría causado la suspensión de Jimmy Kimmel la semana pasada:

La suspensión indefinida de Kimmel generó una ola de críticas no solo hacia la ABC, sino también en referencia a la realidad social y política que se vive actualmente en Estados Unidos. ¡Se desató el debate! Muchos destacaban que una decisión como esta podía verse como un ataque directo y deliberado a la libertad de expresión.

