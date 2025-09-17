El programa de Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente

La cadena ABC suspendió de manera indefinida el programa nocturno Jimmy Kimmel Live tras una serie de comentarios polémicos realizados por su conductor, Jimmy Kimmel, sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión se anunció este miércoles, pocos días después de que Kimmel afirmara que movimiento MAGA intentaba obtener beneficios políticos a raíz del asesinato de Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando caracterizar al chico que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos”, dijo el comediante.

Tras los comentarios de Kimmel, Nexstar, un importante operador de estaciones afiliadas a ABC, expresó su rechazo a las declaraciones del comediante y anunció que reemplazaría el programa en sus mercados.

Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, declaró que las declaraciones del presentador eran “ofensivas e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional” y que no representaban los valores de sus comunidades locales.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, una fuente aseguró que el comediante tenía planeado abordar la polémica sobre sus declaraciones de Kirk y explicar que lo sacaron de contexto.

Asimismo, la fuente indicó que Kimmel no tenía planeado disculparse por sus declaraciones, pues considera que lo que dijo no requiere una disculpa.

El episodio se produce tras otras tensiones entre cadenas y figuras del entretenimiento relacionadas con posiciones políticas, especialmente vinculadas al trumpismo.

Jimmy Kimmel es conocido por su postura contraria al presidente Donald Trump, postura que ha generado reacciones divididas. ABC, que pertenece a Disney, se encuentra bajo presión por estos y otros incidentes con figuras polémicas.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre si el programa de Kimmel volverá al aire. El hecho marca otro golpe para la franja de programas nocturnos del canal, tras la suspensión The Late Show de Stephen Colbert, anunciada en julio.

