Jimmy Kimmel obtiene la ciudadanía italiana en rechazo a Donald Trump

El conductor estadounidense Jimmy Kimmel anunció que, luego de varios meses de análisis, finalmente dio el paso necesario para obtener su ciudadanía italiana. Esto como una medida preventiva ante la incertidumbre que ha generado el clima político en EE.UU. durante la administración de Donald Trump.

Fue durante su reciente participación en el podcast de su colega Sarah Silverman que el presentador de la cadena ABC calificó este paso como un modo de protesta en contra del “mal gobierno” del presidente Trump.

“Mucha gente que conozco se pregunta dónde conseguirán la ciudadanía“, declaró el famoso nacido en Brooklyn en 1967. “Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado“, añadió.

Según los detalles revelados por Jimmy Kimmel, la obtención de su ciudadanía se dio gracias a su ascendencia italiana por parte de sus abuelos maternos, quienes emigraron a territorio estadounidense desde Isquia, una isla frente a la costa de Nápoles, como resultado de los estragos del terremoto ocurrido en 1883.

“Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino. Ella solía repetirme: ‘¡Tienes el cerebro de un hámster!“, recordó con cariño.

Esta no es la primera vez que Jimmy Kimmel expresa su descontento con Trump y el discurso que ha replicado desde antes de ser elegido presidente por primera vez en 2016. Y es que no podemos olvidar que su programa “Jimmy Kimmel Live!”, late show de la cadena ABC, ha sido el sitio en el que se ha pronunciado en contra y lanzado duras críticas hacia el mandatario en más de una ocasión.

Este descontento habría escalado luego de que el propio Donald Trump asegurara en la red social Truth que Kimmel y su colega Jimmy Fallon, conductor del programa nocturno “The Tonight Show”, serán los siguientes “en caer” tras el despido de Stephen Colbert y la cancelación de “The Late Show” en la cadena CBS, a mediados del pasado mes de julio.

“Me gusta muchísimo que lo despidan. Su talento era aún menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene incluso menos talento que Colbert!“, escribió el presidente desde su perfil oficial.

