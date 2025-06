Diego Luna arranca semana en Jimmy Kimmel con emotivo discurso para la comunidad latina

Luego del éxito obtenido con la segunda temporada de la serie de Star Wars, “Andor”, el actor Diego Luna se ha embarcado en una aventura en la que explora una nueva faceta de sí mismo: la de conductor. Y es que a lo largo de esta semana, será anfitrión del popular programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”, transmitido por ABC y plataformas de streaming como Sling TV, Hulu y Disney+.

La estrella de la pantalla chica arrancó esta aventura con un extenso y contundente mensaje en el que hizo referencia a la situación actual de la comunidad inmigrante en Estados Unidos debido a las políticas implementadas por la administración Trump.

“Con todo lo que está pasando en este país en torno a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano sea el anfitrión de un programa tan importante“, comenzó el famoso su monólogo. “Es la primera vez que un mexicano hace esto. Es algo muy importante. Espero no meter la pata”.

Diego Luna explicó que Los Ángeles ha jugado parte fundamental en su vida, especialmente durante los inicios de su carrera: “Se convirtió en un lugar que visitaba constantemente, no sólo por mi trabajo, sino también porque me encantaba (…) También conocí a personas que hasta el día de hoy están muy cerca de mi corazón. Aquí me sucedieron grandes cosas. De hecho, mi hijo nació aquí. Sí, tengo un hijo angelino, el único mexicano-americano de verdad de la familia, y siempre estaré agradecido a Los Ángeles por ello”, añadió.

Visiblemente afectado, el histrión lamentó la ola de deportaciones que ha separado familias enteras y usó el espacio para compartir algunas de las historias más conmovedoras que ha escuchado a lo largo de su estancia en Los Ángeles: “Este lugar es un poderoso ejemplo de lo que es posible, de lo que se puede conseguir cuando anteponemos la empatía”.

De forma contundente, Luna criticó la postura del actual presidente, diciendo: “Nunca he sido capaz de entender del todo cómo alguien como Trump es capaz de adquirir este nivel de poder. También me cuesta entender cómo su discurso de odio puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora.

Esto es muy injusto, y déjenme decirles por qué: las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar. A principios de este año, cuando LA ardió, los trabajadores inmigrantes arriesgaron sus vidas para detener las llamas”.

En un intento de aportar su propio ‘granito de arena’, el actor que dio vida a ‘Cassian Andor’ compartió los nombres de organizaciones que han destacado por su labor en pro de la comunidad latina en estos momentos de incertidumbre: Public Counsel y Kind: Kids in Need of Defense.

“Gracias por escucharme. Espero que lo que he dicho les inspire a implicarse o a mirar esto desde un punto de vista diferente“, finalizó Diego Luna.

La velada se vio marcada por la presencia de diversas estrellas de la comunidad latina, incluyendo a su amiga y compañera de escena en “Andor”, la actriz Adria Arjona. La intérprete Nezza, quien desafió las reglas de los Dodgers al cantar el himno nacional en español, y los Hermanos Gutiérrez fueron los dos actos musicales de la noche.

