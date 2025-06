“Terminar arriba”: Diego Luna y el cierre de un ciclo en Star Wars

“Quiero pensar que esta es la forma de dejar y de terminar algo: terminar arriba, emocionado, sintiéndote representado“, así es como Diego Luna afirmó, en entrevista exclusiva para La Opinión, que está cerrando este ciclo, tras una década de interpretar al entrañable Cassian Andor en la franquicia de Star Wars.

Con el final de Andor, la serie que lo ha acompañado como actor y productor en los últimos años de su carrera, el mexicano reflexiona con orgullo sobre los motivos que la llevaron al éxito:

“La serie logra hablar de personajes que normalmente no aparecen (…), pone atención a todos esos héroes anónimos y es muy bien recibida porque habla sobre la gente, sobre la comunidad, sobre aquellos que tuvieron que arriesgarlo todo“.

Estrenada originalmente como una precuela de Rogue One (2016), la producción desarrollada por Tony Gilroy ha redefinido el universo Star Wars con una mirada política, humana y compleja, explorando a la vez, en palabras del mismo Luna, “cómo surge una revolución, de dónde nace y cuál es el clima político y social para que suceda. Con mucha paciencia, complejidad y sin juzgar”.

Este segundo y último ciclo de Andor, dispuesto en cuatro bloques de tres episodios cada uno, apunta a mostrar “la historia más humana de Star Wars”, una revolución surgida del pueblo, con todas sus contradicciones y una gran escala de grises que permite al público no solo empatizar con los personajes, sino mantenerse en todo momento enganchado con la historia.

“Son personajes muy ricos, con volumen, y tienes tiempo para conocerlos. El formato ha sido útil para contar una historia que conecta con la gente. Aquí hay tiempo para entender a ambos lados, no es una historia de blanco y negro, sino de todos los tonos de gris. De repente conoces profundamente a quienes están del lado del imperio.

Esta sensibilidad distinta se la debemos a Tony Gilroy y su escritura. Además, llega en un momento en que el público de Star Wars ya no es monolítico: va desde la generación de mi padre hasta la de mi hijo. Por tanto, hay gente que busca algo más complejo, maduro, más político”, apuntó el actor durante la entrevista.

Pero su compromiso no se limitó únicamente a la actuación. Como productor ejecutivo, Luna se integró activamente en un proceso que describe como esencial: “estar presente cuando las preguntas que traes a la mesa llegan a tiempo de generar algo.“

Asegura además que la experiencia de sus padres en la industria ha impactado de manera directa su estilo como productor, permitiéndole tener una visión más integral de lo que implica llevar historias así a la pantalla: “Crecí en una familia dedicada a lo que normalmente no hacen los actores: mi padre escenógrafo, mi madre vestuarista. Por eso me emociona la planeación, el diseño. Como actor, aprender todas esas herramientas es indispensable, y me gusta ver cómo todo eso se integra”.

Por otro lado, al hablar sobre el elenco que le acompañó en este proceso, destacó la valiosa integración al equipo de Adria Arjona:

“Sin duda es una actriz espectacular, una gran compañera. Se toma con mucha seriedad su trabajo, profundiza en las escenas, busca profundidad en los personajes, en lo que les motiva. Es una mujer muy generosa. Para mí era especial porque, al crecer ambos en México, escucharla hablar en español fue sentirnos cerca de casa estando lejos“.

Finalmente, Diego Luna, entre la nostalgia y la alegría, aseguró que estos diez años dedicados a Star Wars le dejan muchos aprendizajes, experiencias y, por su puesto, nuevas metas y ambiciones que está listo para perseguir.

“Quiero pensar que esta es la forma de dejar algo, terminando arriba, emocionado, sintiéndome representado. Hoy como creativo y espectador me siento representado por lo que hicimos. Como actor y como productor, me dejó muchísimo. Además, pertenezco a una comunidad que nadie me va a quitar: tanto los fans en convenciones como el equipo creativo con el que llevo seis años trabajando. Con muchos de ellos me seguiré encontrando.

También tengo ganas de hacer mis propias cosas: me gusta dirigir, hacer teatro. Hay proyectos que no pude hacer en estos seis años por lo demandante que fue Andor, y ahora podré retomarlos. Vivo con cierta melancolía y nostalgia por no ir más al set, no ponerme esos vestuarios, no estar en las oficinas de producción… pero también agradezco recuperar un poco de mi tiempo y vida”.

Las dos temporadas de Andor están disponibles en Disney + y no podemos esperar a conocer el siguiente proyecto de este mexicano que sigue poniendo muy en alto el nombre de los latinos en Estados Unidos y en el mundo entero. Desde La Opinión, le deseamos a Diego “¡que la fuerza lo acompañe!” en todos los retos por venir.

