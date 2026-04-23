EE.UU. sólo ha aprobado una visa mediante la “tarjeta dorada” que cuesta $1,000,000 de dólares

A pesar de que fue anunciada como la ruta más directa para adquirir la residencia estadounidense, la denominada “tarjeta dorada” promovida desde diciembre por el presidente Donald Trump a cambio de una inversión de al menos $1,000,000 de dólares, simplemente no ha despuntado como se proyectó, pues hasta el momento sólo una persona ha recibido la aprobación del gobierno estadounidense para establecerse legalmente en el país mediante esta modalidad de visado.

“Es muy emocionante, para mí y para el país, que hayamos lanzado la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, expresó el mandatario de 79 años en una mesa redonda efectuada en la Casa Blanca, el miércoles 10 de diciembre del año pasado.

De hecho, ese mismo día se habilitó el sitio web oficial trumpcard.gov, donde enlace que lleva la solicitud promete “residencia en Estados Unidos en tiempo récord”.

“Por una tarifa de procesamiento del Departamento de Seguridad Nacional de $15,000 dólares y, tras la aprobación de antecedentes, una contribución de $1,000,000 de dólares, obtenga la residencia en Estados Unidos en tiempo récord con la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, indicaba el mensaje completo de la opción ofertada.

Al respecto, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Howard Lutnick, secretario de Comercio, proyectaba que la “tarjeta dorada” garantizaría que las personas con la capacidad para pagar por ella contribuirían a impulsar la economía.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, asegura que cientos de personas han adquirido la “tarjeta dorada”, pero su ingreso al país todavía está en proceso de análisis. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

En ese momento, la promesa del gobierno era que después de pagar y presentar una serie de documentación, el proceso para ingresar a Estados Unidos sería cuestión de semanas, periodo en que se incluirá una entrevista entre el solicitante y algún miembro del servicio migratorio.

No obstante, casi cinco meses después, Howard Lutnick dio a conocer que la administración Trump sólo ha aprobado una “tarjeta dorada” desde que comenzó a recibir solicitudes.

Durante una comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, el funcionario neoyorquino reconoció que el proceso de análisis de aspirantes a residentes ha marchado lento, pues el Departamento de Seguridad Nacional supervisa minuciosamente el programa.

“Recientemente aprobaron a una persona, y hay cientos en la lista de espera. Querían asegurarse de hacerlo a la perfección”, señaló Lutnick esperanzado en que, en algún momento, más personas residan en Estados Unidos gracias a la adquisición de la tarjeta dorada.

Sigue leyendo:

• La visa “tarjeta dorada” de Trump de $1 millón ya es una realidad y así funciona

• Oficialmente Trump lanza programa de “tarjeta dorada” de $1 millón de dólares

• Trump firma medida que impone el pago de $100,000 para solicitudes de visa H-1B