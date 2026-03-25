Impulsan un proyecto de ley para que un aeropuerto de Florida lleve el nombre de Donald Trump

Brian Mast, representante por Florida, presentó el proyecto de ley HR8054 cuyo objetivo consiste en cambiarle el nombre al Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI) y rebautizarlo como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.

Dicha iniciativa fue copatrocinada por los también congresistas conservadores Anna Paulina Luna y Daniel Webster, este último miembro del Comité de Transporte e Infraestructura.

Por el momento, el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, presidido por el representante Sam Graves, analiza a detalle la propuesta.

No obstante, desde el mes pasado recibió luz verde por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes y del Senado de Florida mediante votaciones de 81 a 30 y 25 a 11, respectivamente.

El siguiente paso consiste en esperar a que Ron DeSantis, gobernador de Florida, lo firme en espera de también recibir el visto bueno de la Administración Federal de Aviación (FAA).

De esa manera, si no existe ningún inconveniente, el PBI pasaría a recibir el nombre del actual mandatario de la nación a partir del 1 julio, es decir, cinco días previos a su cumpleaños número 80 y de la celebración por los 250 años de la independencia estadounidense.

Donald Trump demerita los resultados de algunas encuestas de opinión que han evaluado su desempeño al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Cabe señalar que, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, su nombre ha sido añadido a una gran cantidad de edificios y programas. Ejemplo de ello son: el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el Centro Kennedy, la plataforma de medicamentos recetados TrumpRx y las “Cuentas Trump”, cuentas de inversión que los padres pueden abrir para sus hijos a partir de la actual temporada de impuestos.

Frente a dichos cambios, los detractores del magnate neoyorquino sostienen que está abusando del poder que ostenta y algunos republicanos, con tal de no entrar en conflicto con sus políticas, están optando por alimentar su vanidad negociando que su nombre se incluya en algunos inmuebles como presunto tributo a su legado.

El punto de controversia surge al observar los resultados de algunas encuestas de opinión sobre el respaldo de la ciudadanía hacia el desempeño de quien despacha en Washington, el cual ha venido disminuyendo, sobre todo desde finales del año pasado y a medida que la economía se ralentiza mientras los precios de la energía, las rentas e hipotecas, así como de los alimentos, no dejan de subir.

Sigue leyendo:

• Hakeem Jeffries tacha a Donald Trump de hipocrática y le reprocha su conducta

•

• Dura acusación de Jesse Ventura contra Trump: entró al Salón de la Fama de la WWE por ayudar a Vince McMahon en caso legal