Dura acusación de Jesse Ventura contra Trump: entró al Salón de la Fama de la WWE por ayudar a Vince McMahon en caso legal

Una declaración realizada en televisión encendió la polémica en torno al Salón de la Fama de la WWE. Jesse Ventura, exluchador profesional y exgobernador de Minnesota, cuestionó públicamente la inclusión de Donald Trump en ese reconocimiento, al afirmar que su ingreso no respondió a méritos dentro del ring.

Durante una entrevista en el programa “Piers Morgan Uncensored”, Ventura lanzó una acusación directa sobre las razones detrás de esa distinción. “Donald Trump solo está en el Salón de la Fama porque detuvo una investigación contra Vince McMahon, por asuntos sexuales”, declaró en vivo.

Absolute bombshell. Former Governor Jesse Ventura just alleged on live TV that Donald Trump only got into the WWE Hall of Fame because he used his power to stop a federal sexual investigation into Vince McMahon. The corruption is staggering. pic.twitter.com/Cwy8PBN6Xb — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 24, 2026

El exluchador sostuvo que el actual miembro del Salón de la Fama no tiene trayectoria en la lucha libre que justifique su presencia en ese grupo selecto. En ese sentido, contrastó su caso con el de otros nombres vinculados al deporte. “Que Trump sea miembro del Salón de la Fama es una tragedia para la WWE. Este tipo nunca ha pisado un ring. Tengo un buen amigo, Ken Patera, que fue el primer hombre en levantar 227 kg por encima de la cabeza, con 25 años en el mundo de la lucha libre y no está en el Salón de la Fama. Donald Trump no tiene cabida allí, nunca se lo ganó”.

Ventura también utilizó su propia experiencia para explicar lo que considera necesario para alcanzar ese reconocimiento dentro de la lucha libre profesional. “¿Sabes lo que tuve que hacer para entrar en el Salón de la Fama de la lucha libre profesional? En un momento de mi carrera, luché 63 noches consecutivas seguidas. Así es como se entra en el Salón de la Fama”, señaló.

Críticas públicas y desafío directo

Más allá de las declaraciones sobre el ingreso al Salón de la Fama, Ventura amplió su postura con un tono desafiante hacia el presidente. En su intervención, incluso planteó la posibilidad de enfrentarlo en un ring. “Subamos los dos al ring a ver quién es el mejor”, expresó.

El exgobernador ha mantenido una postura crítica frente a diversas acciones vinculadas a Trump. En ese contexto, también mencionó su interés en desarrollar un proyecto que lo lleve nuevamente al ámbito político nacional.

Ventura indicó que está trabajando en una iniciativa que podría llevarlo “directamente a Washington y enfrentarse cara a cara con este tipo”, aunque posteriormente matizó esa afirmación al reconocer que no tiene nada que decirle al exmandatario.

Las declaraciones generaron repercusión al involucrar tanto al mundo del entretenimiento deportivo como al ámbito político, al tiempo que reavivaron el debate sobre los criterios de selección para el Salón de la Fama de la WWE.

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